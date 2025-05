Pandora rapporteert omzetgroei in het eerste kwartaal en bereidt zich voor op Amerikaanse importheffingen

Het Deense sieradenmerk Pandora heeft een organische omzetgroei van 7 procent gerapporteerd in de eerste drie maanden van 2025, maar geeft aan zich “actief voor te bereiden” op de impact van Amerikaanse importheffingen.

In een verklaring stelt Pandora dat de voortdurende missie om de Phoenix-strategie uit te voeren, om Pandora te positioneren als een volledig sieradenmerk, “solide financiële resultaten” oplevert.

De organische groei in het eerste kwartaal van 2025 steeg met 7 procent tot 7,35 miljard Deense kronen (984 miljoen euro). Dit bestond uit een like-for-like (LFL) groei van 6 procent en een uitbreiding van het retailnetwerk die de omzet met 4 procent verhoogde.

In de Verenigde Staten versnelde de LFL-groei tot 11 procent, terwijl de vier afzonderlijk gerapporteerde Europese markten licht daalden tot min 2 procent en de rest van Pandora solide bleef met 8 procent. Over het algemeen bedroeg de LFL-groei in Europa 4 procent, gestimuleerd door een dubbelcijferige groei in verschillende landen, waaronder gevestigde markten zoals Spanje en Portugal.

Per kanaal werd de groei voornamelijk gedreven door online, dat een LFL-groei van 18 procent liet zien in het eerste kwartaal van 2025. Pandora’s eigen fysieke netwerk leverde een LFL van 3 procent in het eerste kwartaal van 2025.

Het sieradenmerk verwacht nu dat de EBIT, of winst voor aftrek van rente en belastingen, “ongeveer 24 procent” zal bedragen in plaats van “ongeveer 24,5 procent”, wat de meest recente tegenwind op het gebied van wisselkoersen weerspiegelt. De verlaging sluit de impact uit van Amerikaanse importheffingen die van kracht zouden kunnen worden na de pauze van 90 dagen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Pandora voegde eraan toe dat het de verwachtingen voor 2025 van “7 tot 8 procent organische groei” handhaaft, terwijl het wijst op de verhoogde macro-economische onzekerheid. De huidige handel in het tweede kwartaal van 2025 vertoont een onderliggende LFL-groei van een middelmatig enkelcijferig niveau.

Alexander Lacik, directeur en chief executive van Pandora, zei: “We zijn blij met hoe we het jaar zijn begonnen, vooral gezien de zeer hoge volatiliteit in de wereld om ons heen. We hebben geen controle over de externe factoren, maar we hebben wel controle over hoe we een reeds bewezen strategie uitvoeren die onze business laat groeien.

“Aangezien we flexibel blijven inspelen op de omgeving om ons heen, is er geen verandering in onze strategische plannen en langetermijnvisie om van Pandora de belangrijkste bestemming te maken voor hoogwaardige merksieraden.”

Pandora Bullring store Credits: Pandora

Pandora bereidt zich voor op impact van Amerikaanse importheffingen

Het bedrijf zegt zich “actief voor te bereiden op verschillende scenario’s” met betrekking tot de Amerikaanse importheffingen en voegt eraan toe dat het een update zal geven “zodra de potentiële impact op de verwachtingen voor 2025 en de doelstellingen voor 2026 duidelijker wordt.”

In het rapport over het eerste kwartaal onthulde Pandora dat de extra importheffingen op goederen die in april door de Amerikaanse overheid zijn aangekondigd, gevolgen zouden hebben voor het sieradenbedrijf met betrekking tot producten die naar de Verenigde Staten worden geïmporteerd en afkomstig zijn uit Thailand, China, Vietnam, India en verschillende andere landen.

Om de effecten potentiële importheffingen tegen te gaan, zegt Pandora dat het al een tijdje bezig is met het treffen van maatregelen om de impact te minimaliseren en bepaalde kosten maatregelen die al gepland waren, heeft “versneld”. Dit omvat het veranderen van bronnen, zoals voor point-of-sales materialen die in de Verenigde Staten worden gebruikt, en het rechtstreeks verzenden van sieraden naar Canada en Latijns-Amerika in plaats van, zoals nu, via Pandora’s Amerikaanse distributiecentrum. Het bedrijf verwacht al in 2026 rechtstreeks naar Canada en Latijns-Amerika te kunnen verzenden.

Pandora, dat zijn sieraden in Thailand produceert, voegde eraan toe dat het momenteel een reeks scenario’s voor importheffingen plant en verdere prijsverhogingen zal overwegen. Het voegt eraan toe dat de omvang en timing van verdere prijsverhogingen pas zullen worden bepaald “op basis van de concrete omstandigheden.”

Het bedrijf merkte op dat als het huidige niveau van importheffingen van 10 procent op Thailand en 145 procent op China van kracht blijft, dit een impact van 250 miljoen Deense kronen zou hebben in 2025. Als de hervatting van de importheffingen die op 2 april na de pauze van 90 dagen werden aangekondigd, 37 procent op Thailand en afzonderlijk 145 procent op China, zou dit een impact van 500 miljoen Deense kronen hebben in 2025.