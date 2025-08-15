Pandora rapporteert sterk tweede kwartaal ondanks economische tegenwind

In het tweede kwartaal van 2025 heeft Pandora een sterke omzetgroei en gezonde marges gerealiseerd, ondanks een turbulente wereldeconomie gekenmerkt door valutaschommelingen, tarieven en stijgende grondstofprijzen. Het bedrijf rapporteerde een organische groei van 8 procent tot 7.075 miljoen Deense kronen voor het kwartaal, met een stijging van 3 procent in like-for-like-omzet en een boost van 5 procent door netwerkuitbreiding.

Hoewel sommige Europese markten met uitdagingen te maken hadden, zag het continent als geheel een like-for-like-stijging van 1 procent, gedreven door een groei van dubbele cijfers in landen als Spanje, Portugal en Polen. De Amerikaanse markt bleef sterk presteren met een like-for-like-groei van 8 procent.

Pandora's brutomarge bleef sterk op 79,3 procent, zelfs met een tegenwind van 170 basispunten door wisselkoersen, tarieven en grondstofkosten. De EBIT-marge van het bedrijf kwam uit op 18,2 procent, maar zou 19,4 procent zijn geweest in constante valuta, wat de aanzienlijke impact van externe economische druk aangeeft. Ondanks deze uitdagingen steeg de winst per aandeel (WPA) van Pandora met 6 procent, of 18 procent in constante valuta.

Vooruitkijkend zet Pandora zijn ‘Phoenix’-strategie voort, gericht op merk, ontwerp, markten en personalisatie. In de tweede helft van 2025 worden twee nieuwe collecties gelanceerd: Pandora Talisman en Minis, om het kernassortiment bedels te vernieuwen en de betaalbaarheid te benadrukken. Het bedrijf bereidt ook een nieuwe ‘Be Love’-marketingcampagne voor de feestdagen voor om de emotionele band met consumenten te verdiepen door middel van storytelling.

Het bedrijf handhaaft zijn verwachtingen voor 2025 van een organische groei van 7 tot 8 procent en een EBIT-marge van ‘ongeveer 24 procent’, zelfs met de impact van de huidige tarieven. Hoewel de handel in juli een lichte daling in like-for-like-groei liet zien als gevolg van een zwakke seizoensuitverkoop en de timing van nieuwe productlanceringen, sprak president en CEO Alexander Lacik zijn vertrouwen uit. ‘In deze turbulente tijden zijn we tevreden met opnieuw een kwartaal van hoge organische groei van bijna 10 procent en sterke winstgevendheid’, verklaarde hij, en schreef het succes toe aan de aantrekkingskracht en wereldwijde aanwezigheid van het merk. Hij bevestigde dat een veelbelovende productpijplijn en nieuwe marketingcampagnes het bedrijf zullen helpen zijn doelen voor het jaar te bereiken.