Pandora rapporteert winstdaling in derde kwartaal ondanks omzetstijging

De Deense sieradenleverancier Pandora A/S verhoogt de omzet in het derde kwartaal van het boekjaar 2025, ondanks uitdagende marktomstandigheden. De winst blijft echter achter bij het niveau van vorig jaar. Dit blijkt uit een tussentijds bericht van het bedrijf op woensdag.

In de periode van juli tot september bedraagt de groepsomzet 6,27 miljard Deense kronen (839,8 miljoen euro). Dit is een groei van drie procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen is er een omzetstijging van zeven procent, en op organische basis een stijging van zes procent. De toename is het gevolg van de opening van nieuwe winkels en een omzetplus van twee procent op vergelijkbare winkelvloer.

Het bedrijf boekt groei in onder andere de Verenigde Staten, de belangrijkste markt, en in Australië. In China en belangrijke Europese markten is er echter sprake van een daling. Zo daalt de kwartaalomzet in Duitsland op organische basis met zeven procent naar 402 miljoen Deense kronen (54 miljoen euro).

Hogere douanerechten, gestegen grondstofprijzen en negatieve valuta-effecten drukken het resultaat

Hogere douanerechten, gestegen grondstofprijzen en negatieve valuta-effecten drukken het resultaat in het afgelopen kwartaal. De operationele winst (EBIT) daalt met tien procent naar 880 miljoen Deense kronen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst krimpt met bijna 18 procent naar 489 miljoen Deense kronen (66 miljoen euro).

Gezien de extra lasten ziet het management zich genoodzaakt de winstprognose voor de middellange termijn aan te passen. Voor het boekjaar 2026 wordt nu rekening gehouden met een EBIT-marge van ongeveer 23 procent. Eerder was een marge van ‘minstens 24 procent’ voorspeld.

De doelstellingen voor het lopende jaar blijven grotendeels ongewijzigd. Er wordt nog steeds een organische omzetgroei van zeven tot acht procent verwacht, evenals een EBIT-marge van rond de 24 procent.