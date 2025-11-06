Parijs dringt bij Brussel aan op sancties tegen Aziatisch platform Shein

Parijs, 6 november 2025 (AFP) - De Europese Commissie moet hard optreden en sancties opleggen aan het online platform Shein. Het bedrijf is ‘overduidelijk in strijd met de Europese regels’, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken donderdag.

“De regels zijn drie jaar geleden aangenomen, de Europese Commissie moet nu ingrijpen”, verklaarde Jean-Noël Barrot op de radiozender France Info. “De Commissie heeft onderzoeken ingesteld en moet nu sancties opleggen aan het Aziatische platform”, voegde hij eraan toe.

Op nationaal niveau is hij verheugd over het verzoek van premier Sébastien Lecornu om het platform tijdelijk op te schorten totdat het voldoet aan de Franse wetgeving.

“Maar ik wil verder gaan door op Europees niveau te handelen”, benadrukte hij.

De Europese Commissie is op de hoogte gebracht van ‘alle platforms, of het nu gaat om marktplaatsen, productuitwisselingssites of sociale netwerken’, maar zonder echt resultaat, benadrukte hij. Hij noemde de ‘misstanden die vragen oproepen over de openbare orde en veiligheid’.

“Dit alles hebben we vastgelegd in regels die niet worden nageleefd. Daarom moet de Europese Commissie ingrijpen”, hamerde hij.

Brussel kan boetes opleggen “tot zes procent van de wereldwijde omzet, wat niet niks is”, vervolgde hij. Hij betreurde het dat “grote platforms, waarvan de regels worden bepaald door Chinese en Amerikaanse miljardairs, hebben kunnen floreren en het economische, sociale en democratische leven van de natie verstoren.”

Hij stelde verder vragen bij de maatregelen rond de opening van Shein-winkels, die concurreren met de ‘lokale detailhandel’.

“Als we niets doen, als we het laten gebeuren, zullen de kleine winkels uit onze stadscentra en dorpskernen verdwijnen. Dat betekent de dood van onze steden en dorpen”, waarschuwde hij. Dit terwijl Shein net zijn eerste fysieke winkel heeft geopend in het warenhuis BHV, in het hart van Parijs.

Ook hier riep hij op tot actie op Europees niveau.

“De douane moet in actie komen, en niet alleen de Franse douane”, zei hij. Hij wees op de aanwezigheid van Europese grenswachten die de ‘massale stroom kleine pakketjes met namaakproducten, gezondheidsgevaarlijke producten of illegale goederen die onze steden en dorpen overspoelen’ beter kunnen controleren.

“Dit kan niet. We moeten de controle over onze grenzen terugkrijgen wat betreft de producten die het grondgebied van de Europese Unie en Frankrijk binnenkomen”, meende hij.

De komst van het platform, opgericht in 2012 in China en nu gevestigd in Singapore, legt de spanningen rond de regulering van e-commerce en fast fashion bloot.

De verkoop van sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk op de website, vastgesteld door de fraudebestrijdingsdienst, heeft geleid tot een gerechtelijk onderzoek. Shein heeft sindsdien verzekerd dat producten van het type ‘sekspoppen’ verboden zijn.