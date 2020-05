Paris Haute Couture Week gaat online

Steeds meer modeweken grijpen de digitale kansen aan om een evenement te houden. Paris Haute Couture Week zal nu ook komende juli online afspelen, zo kondigt de Fédération de la Haute Couture et de la Mode aan in een persbericht.

Het online event zal van 6 tot 8 juli plaatsvinden. Het zal draaien rondom een platform dat speciaal is opgezet voor de modeweek. De officiële kalender vorm waar traditioneel volgens geshowd wordt, blijft behouden, zo luidt het persbericht. Elk modehuis zal een eigen vorm van een film of video tonen op het platform. Andere informatie zal verwerkt worden in redactionele content op de website.

Eerder kondigde zowel Milaan als Londen Fashion Week aan te kiezen voor een digitaal evenement vanwege de huidige pandemie.