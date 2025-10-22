Parlement verwerpt compromis over 'antiwegkijk'-wet

Een omstreden compromis om de EU-wet voor toeleveringsketens af te zwakken, is voorlopig van de baan. Een krappe meerderheid van de parlementsleden stemde tegen de start van de definitieve onderhandelingen met de EU-lidstaten. Hierdoor moet het Parlement in november opnieuw stemmen over de inhoud van het voorstel. Het zou in de beslissende onderhandelingen met de EU-lidstaten kunnen pleiten voor strengere of aanzienlijk zwakkere regels.

Groenen spreken van een rampscenario

“Dit is een rampscenario voor de EVP”, liet Groenen-parlementslid Anna Cavazzini kort na de stemming weten. Dit is een waarschuwing voor de chantage-tactiek en dreigementen van de EVP om met extreemrechts te stemmen. Ook sociaaldemocraten hebben tegen het voorstel gestemd.

In de juridische commissie was onder meer afgesproken dat de regels alleen nog gelden voor grote ondernemingen met meer dan 5.000 medewerkers en een jaaromzet van minimaal 1,5 miljard euro. Oorspronkelijk was de grens vastgesteld op 1.000 medewerkers en een omzetgrens van 450 miljoen euro. Bovendien zouden bedrijven die de regels overtreden op EU-niveau niet langer civielrechtelijk aansprakelijk zijn.

Doel van de EU-richtlijn is de bescherming van mensenrechten

De Europese wet voor toeleveringsketens is vorig jaar al aangenomen. Het doel is de versterking van mensenrechten wereldwijd. Grote ondernemingen moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen wanneer zij profiteren van mensenrechtenschendingen zoals kinder- of dwangarbeid. Na kritiek van bedrijven moeten delen van de richtlijn worden vereenvoudigd, nog voordat deze wordt toegepast.

Beschuldiging van chantage

EVP-onderhandelaar Jörgen Warborn zou tijdens de onderhandelingen hebben gedreigd om met een meerderheid van rechtse tot extreemrechtse krachten nog ingrijpendere wijzigingen in het voorstel te eisen.

In reactie op de kritiek zei Warborn onlangs op een persconferentie: “Ik ben zeer gefocust op de resultaten.” Het is goed dat er in de juridische commissie een meerderheid is met sociaaldemocraten en liberalen, aangezien Europa zich in een problematische situatie bevindt.