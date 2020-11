Partnerschap Copenhagen Fashion Week en Zalando focust op duurzaamheid

Copenhagen Fashion Week en Zalando zijn een partnerschap aangegaan, zo melden de twee in een persbericht. De organisaties slaan voor minstens drie jaar de handen ineen. Samen willen ze ‘duurzaamheid in de mode industrie versnellen’.

Copenhagen Fashion Week en Zalando geven aan dat ze zich gezamenlijk op dezelfde duurzaamheidsdoelen zullen richten. Hierdoor hopen de twee een impactvolle verandering teweeg te brengen. Zowel de modeweek als de e-tailer hebben eerder al een standaard aangekondigd voor de merken waarmee zij samenwerken op het gebied van duurzaamheid. Hoe de twee hun eerder aangekondigde actieplannen zullen verenigen wordt niet aangestipt in het persbericht.

“Samen met Zalando hopen we een krachtig signaal te sturen naar de mode industrie dat het mogelijk is positieve verandering te stuwen als we een hoge standaard van duurzaamheid durven te vragen als een voorwaarde voor samenwerking,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week in het persbericht.