Passenger opent distributiecentrum in Duitsland in reactie op EU-vraag

Het Britse outdoorkledingmerk Passenger heeft de opening aangekondigd van een distributiecentrum in Duitsland. Dit als onderdeel van een breder uitbreidingsplan in Europa.

De magazijnruimte, met een oppervlakte tot 3.000 vierkante meter, bevindt zich buiten Düsseldorf. De ontwikkeling ervan duurde acht maanden en gebeurde in samenwerking met logistieke dienstverlener GXO. GXO zal het centrum ook mee in gebruik nemen.

In een verklaring zei Jon Lane, algemeen directeur van Passenger, dat de samenwerking op een 'cruciaal moment' voor het merk komt. Hij geeft aan dat het merk een sterke groei ziet in Duitsland en andere EU-landen, zoals Frankrijk, België en Nederland.

Passenger noemt de EU zijn snelst groeiende regio, met een jaar-op-jaar omzetgroei van meer dan 180 procent in 2024. Het merk werkt al samen met retailers zoals Globetrotter, Bergfreunde en Retail Concepts.

Lane voegt eraan toe dat het team 'enthousiast is om onze D2C- en B2B-klanten nu veel efficiënter te kunnen bedienen'. Dit door functies zoals levering de volgende dag en expreslevering.

Bovendien betekent een meer lokale distributielocatie een vermindering van het aantal kilometers dat voor geleverde producten wordt afgelegd, merkte Lane op toen hij sprak over de bijdragen aan de ESG-verbintenissen van Passenger.

Oliver Kraftsik, algemeen directeur voor Duitsland bij GXO, zei in zijn eigen commentaar: “Deze samenwerking zal een krachtige katalysator zijn voor de uitbreiding van Passenger in heel Europa. Het versterkt de groeiambities van GXO in Duitsland.”