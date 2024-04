Eerste buiten Europa: Patta opent winkel in de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos

Patta opent een winkel in Lagos, Nigeria. Dit laat het Nederlandse streetwearmerk weten middels een persbericht aan FashionUnited. Patta Lagos is de eerste winkel buiten Europa voor het Nederlandse streetwearmerk.

"Met trots kondigen we de opening aan van onze nieuwste winkel in Lagos, Nigeria. Patta Lagos markeert een belangrijke mijlpaal in onze reis, nu we onze wortels verdiepen in het creatieve landschap van West-Afrika,” zo laat het merk weten in het bericht. Het bericht benadrukt de samenwerkingen met ondernemers in de miljoenenstad, waaronder met Metallic Inc., Jomi Bello van skatewinkel Wafflesncream, ontwerper Nifemi Marcus-Bello van Nmbello Studio, cultureel architect Lanre Masha, fotograaf Stephen Tayo en kunstenaar Dafe Oboro. "Als kinderen van de diaspora is deze samenwerking met onze partners in West-Afrika voor ons een 'full-circle' moment," aldus Patta.

Patta Lagos opent in Nigeria

In een video op Instagram deelt het merk beelden die zijn gemaakt in de Nigeriaanse stad. Op een groot digitaal reclamescherm zijn de woorden ‘Patta got love for Lagos’ en ‘Patta Lagos’ te zien in groen en wit - de kleuren van de Nigeriaanse vlag. "Nadat we ons hebben gevestigd in Amsterdam, Londen en Milaan, voelde het als een natuurlijke progressie om uit te breiden naar Lagos," aldus Patta.

De winkel, gerund door 'Team Patta Lagos', dient als 'hub voor de gemeenschap,' benadrukt Patta. Het bericht gaat verder: "De sneakercultuur staat centraal in onze winkel, waar vrienden en familie samen kunnen komen om onze collectie te verkennen en exclusieve stijlen te ontdekken die speciaal voor Lagos zijn samengesteld." Op zaterdag 30 maart vond de feestelijke opening plaats van de winkel. Patta nodigde diverse muzikanten uit, waaronder Uncle Bubu, Yosa, Kazeem en Weareallchemicals. De Nigeriaanse cocktailbar Quacktails & Byrd verzorgde de drankjes.

Bekijk hieronder de eerste beelden van Patta Lagos. Adres: Trocadero Square, C & I Leasing Dr, Lekki Phase I, Lekki, Lagos, Nigeria.

Patta opent winkel in Lagos Credits: Patta

Patta Lagos Credits: Patta

Patta opent winkel in Lagos Credits: Patta Lagos

Patta opent winkel in Lagos Credits: Patta