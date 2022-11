Paul Jacobs Fashion in Weert wordt Only for Men

Herenmodewinkel Paul Jacobs Fashion gaat op in Only for Men. Dat laatste bedrijf neemt de winkel in Weert over, zo blijkt uit een persbericht.

Paul Jacobs Fashion werd ruim dertig jaar geleden opgericht door Paul Jacobs. De eigenaar werd enkele jaren terug ongeneeslijk ziek. In 2020 ging de winkel over naar zijn dochter en schoonzoon. “Echter werd er voor op de lange termijn gezocht naar een passende overnamepartner,” zo is in het persbericht te lezen. Deze werd gevonden in Only for Men.

De keten, met achttien winkels verspreid door Nederland, is een ‘perfecte match’ voor Paul Jacobs Fashion vanwege de vergelijkbare, servicegerichte aanpak en het overlappende merkenpakket, zo melden beide bedrijven.

De winkel van Paul Jacobs Fashion aan de Langstraat in Weert wordt een Only for Men-filiaal. De vernieuwde winkel gaat op 17 november open.