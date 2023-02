Paul Smith sluit activiteiten in Rusland - geeft aan dat doorgaan in het land ‘fout’ was

Het Britse merk Paul Smith kondigt het vertrek uit de Russische markt aan. De aankondiging komt nadat uit een onderzoek van de krant de Daily Mail bleek dat Paul Smith nog steeds winkels in Rusland had.

Smith geeft aan dat het doorzetten van de activiteiten in het land, dat een klein jaar geleden Oekraïne binnenviel, ‘een vergissing was. “Het bedrijf handelt niet rechtstreeks met Rusland, maar we hebben al twee decennia een franchisepartner die winkels in Rusland exploiteert,” aldus een statement van het merk in handen van de Daily Mail. “We beseffen nu dat het een vergissing was om deze winkels in onze naam te laten doorgaan tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. We hebben gevraagd deze winkels te sluiten en hebben nu alle leveringen aan de distributeur stopgezet.”

Paul Smith heeft twee winkels in Rusland - in Sint-Petersburg en Moskou. Ook heeft het een e-commercesite in Rusland. Zowel de e-commerce als de fysieke retail worden geregeld door de franchisepartner.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel in februari van 2022 besloten veel merken om de activiteiten in Rusland stop te zetten.