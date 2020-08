Pearle-moeder wint rechtszaak tegen Italiaanse brillenreus

EssilorLuxottica krijgt geen toegang tot de gevraagde (bedrijfsgevoelige) informatie van Grandvision, het moederbedrijf van onder andere Pearle en Eyewish. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam besloten.

Het is weer een nieuwe stap in het verhaal rondom Grandvision en EssilorLuxottica. EssilorlLuxottica gaf vorig jaar aan Grandvision over te willen nemen, maar sinds die aankondiging rommelt het bij de beide bedrijven. EssilorLuxottica vroeg Grandvision en het gelieerde bedrijf HAL om bepaalde informatie, specifiek over hoe het bedrijf om ging met de coronacrisis. Grandvision weigerde deze informatie te geven waarop EssilorLuxottica een vordering invoerde en liet het beslag leggen op documenten uit de hoofdkantoren van Grandvision en HAL.

In de afspraken rondom de overname is vastegelegd dat Grandvision EssilorLuxottica moet informeren over bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering van het bedrijf. De Italiaanse brillenruis is van mening dat Grandvision tijdens de coronacrisis is afgeweken van de verplichting om de bedrijfsvoering op de gebruikelijke manier voort te zetten. Het Italiaanse bedrijf heeft daarover niet genoeg informatie gehad, zo is het van mening.

Uiteindelijk moet EssilorLuxottica de informatie die het heeft verkregen bij HAL teruggeven. Grandvision heeft geen opheffing van de beslaglegging gevraagd, maar alsnog heeft de rechter besloten dat EssilorLuxottica niet de informatie mag inzien of gebruiken.