Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf vraagt beschermingsprocedure aan

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf heeft vrijdag bij de bevoegde arrondissementsrechtbank in Düsseldorf een verzoek tot beschermingsprocedure ingediend, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De moderetailer "past zich daarmee aan de veranderde marktomstandigheden en andere externe en interne invloedsfactoren aan", maakt Peek & Cloppenburg vrijdag bekend.

Het bedrijf wil zich onder leiding van het eigen management herstructureren. Herstructureringsexpert Dirk Andres van het advocatenkantoor AndresPartner zal de retailer bijstaan als herstructureringsexpert. De rechtbank heeft advocaat Horst Piepenburg benoemd tot voorlopig bewindvoerder. "De beschermingsprocedure is een effectief instrument voor de herstructurering van bedrijven", aldus Andres in het bericht. "In de loop van de komende weken zullen we in gesprek gaan met alle belangrijke stakeholders en op basis daarvan onze plannen om Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf te herpositioneren doorzetten."

Modeketen Peek & Cloppenburg kent twee takken. Een tak in Düsseldorf, waar de beschermingsprocedure voor is aangevraagd, en een tak in Hamburg. De tak in Düsseldorf is de tak die ook internationaal in zowel België als Nederland actief is. Ook voor Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG is een beschermingsprocedure aangevraagd. Andere ondernemingen van het concern in Duitsland en daarbuiten en de zusteronderneming Peek & Cloppenburg in Oostenrijk worden niet getroffen, aldus het persbericht.

Peek & Cloppenburg past online strategie aan

De reden voor de beschermingsprocedure is volgens Andres een Corona-gerelateerde terugval in de verkoop in 2020 en 2021, die de liquiditeit van het bedrijf onder druk had gezet. "De effecten raakten ons hard en veroorzaakten een verlies van een driecijferig miljoenenbedrag", zegt mede-directeur Steffen Schüller in het persbericht. Bovendien blijft het consumentengedrag terughoudend door de oorlog in Oekraïne, voegt hij eraan toe. Supply bottlenecks, gestegen energie-, loon- en inkoopkosten, stijgende rentetarieven en de lichte recessie "hebben de economische situatie tegen het einde van vorig jaar ook verder vertroebeld", zegt het bedrijf uit Düsseldorf.

Als reactie op het veranderde koopgedrag tijdens de pandemie investeerde Peek & Cloppenburg in 2021 een driecijferig miljoenenbedrag in de e-commerce sector. Maar ook in de online detailhandel is een terughoudendheid om te kopen merkbaar. Om die reden en vanwege "ontwikkelingen aan de kostenkant" moest de online strategie worden heroverwogen en aangepast aan de gegeven omstandigheden.

"We blijven vasthouden aan onze multi-brand omnichannel strategie. Onze focus ligt nu duidelijk op onze kernactiviteiten in de bricks-and-mortar retail en dus op onze winkels", aldus mede-directeur Thomas Freude in het bericht van Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf. "De online sector blijft een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsmodel, maar hier zullen we voorzichtiger te werk gaan dan in voorgaande jaren. We zullen de details nu nader uitwerken in het kader van de beschermingsprocedure"

Inkrimping van het personeelsbestand

Het is reeds duidelijk dat in het kader van de reorganisatie een "niet onaanzienlijke personeelsinkrimping" bij de administratie en het bijbehorende managementniveau noodzakelijk zal zijn. Meer details zullen in de komende weken bekend worden gemaakt. De salarissen van de 6.800 medewerkers - 800 op het hoofdkantoor en 6.000 in de winkels - worden de komende drie maanden overgenomen door een andere instantie.

De 67 Duitse vestigingen en de online shop blijven gewoon bestaan. Volgens de huidige stand van zaken zijn er geen plannen om winkels te sluiten. Wel worden "maatregelen voor de noodzakelijke aanpassing van de rentabiliteit en de algemene voorwaarden" van de afzonderlijke vestigingen onderzocht.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.