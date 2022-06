Peek & Cloppenburg KG sluit online platform Fashion ID en herlanceert P&C platform

De Duitse kledingretailer Peek & Cloppenburg KG gaat hun e-commerce platform Fashion ID stopzetten, zo bevestigde het bedrijf aan FashionUnited. Het vakblad Textilwirtschaft (TW) had al eerder over het besluit bericht. In plaats daarvan zullen zij in het derde kwartaal van dit jaar het P&C platform herlanceren. Bestaande Fashion ID klanten zullen dan worden doorverwezen naar de P&C winkel.

Peek & Cloppenburg KG opende in 2013 een online platform onder de naam Fashion ID omdat het gebruik van de naam Peek & Cloppenburg te veel overeen kwam het bestaande online platform P&C Hamburg. Uiteindelijk lanceerde Peek & Cloppenburg in 2016 uiteindelijk toch nog een webshop onder de naam peek-cloppenburg.de. Deze breidde al snel uit naar Nederland, Oostenrijk en Polen. “Sindsdien ligt onze focus op dit domein, dat klanten duidelijk kunnen associëren met ons merk", legt het concern uit.

"De herkenbaarheid en consistentie van ons merk, zowel online als offline, zijn nu belangrijker voor ons dan ooit, nu we werken aan ons doel om in 2026 de grootste omnichannel fashion retailer van Europa te zijn. Om dit te bereiken, verbinden we de online winkels van Peek & Cloppenburg en Anson nog meer dan voorheen met de brick-and-mortar retail, zodat onze klanten waar ze ook zijn van dezelfde merkervaring genieten en alle kanalen kunnen gebruiken op de manier die voor hen het beste werkt."