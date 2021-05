Peek & Cloppenburg neemt Deense warenhuisketen Magasin du Nord over

De Duitse Peek & Cloppenburg neemt de Deense warenhuisketen Magasin du Nord over, zo blijkt uit een persbericht. Magasin du Nord zal wel als onafhankelijke keten blijven bestaan.

Peek & Cloppenburg versterkt met de overname van Magasin du Nord de ‘positie als Europa’s leidende multibrand omnichannel moderetailer. Peek & Cloppenburg heeft zelf al 140 P&C en Anson warenhuizen in 15 landen. Magasin du Nord heeft zeven locaties: Kopenhagen, Lyngby, Roedovre, Fields, Odense, Aarhus en Aalborg en een webshop. Het bedrijf dat in 1868 werd opgericht behoorde sinds 2009 toe aan het portfolio van de Britse warenhuisketen Debenhams, zo is te lezen in het persbericht. Debenhams Retail Limited is echter begin dit jaar overgenomen door Boohoo Plc.

“Magasin du Nord is, net als Peek & Cloppenburg, een detailhandelsbedrijf met een lange geschiedenis,” aldus het management van Peek & Cloppenburg KG in het persbericht. “Door de huidige marktdynamiek, is de kans ontstaan om Magasin du Nord onder onze paraplu te brengen en wij zijn ervan overtuigd dat beide bedrijven van dit nieuwe partnerschap zullen profiteren. Met deze overname betreden we een nieuwe Europese markt waar wij een veel potentie zien en wij kijken uit naar de toekomst samen met Magasin du Nord.”

Peter King, lid van de directie van Magasin du Nord: “Wij zijn verheugd samen te werken met het familiebedrijf Peek & Cloppenburg, een betrouwbare en langdurige partner die het potentieel van Magasin du Nord ziet. Magasin du Nord en zijn ondernemerswortels waardeert. Onze twee bedrijven hebben veel gemeen en samen hebben ze ongeveer 275 jaar ervaring als multi-merk detailhandelaar. Wij kijken ernaar uit om samen de toekomst van de detailhandel vorm te geven en onze klanten tevreden te stellen.”