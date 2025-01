Peek & Cloppenburg wil modeketen Sinn overnemen

De Duitse moderetailer Peek & Cloppenburg wil concurrent Sinn overnemen. De moderetailer heeft een aanvraag ingediend bij de Duitse mededingingsautoriteit voor de overname van alle aandelen van Sinn GmbH.

Een woordvoerder van de curator van Sinn wilde geen commentaar geven op vragen over de lopende insolventieprocedure. Hij deelde enkel: Na de indiening van het insolventieplan zal de bevoegde rechtbank een schuldeisersvergadering bijeenroepen, waar ook over mogelijke biedingen zal worden beslist. Dat zou nog enkele weken kunnen duren, aldus de woordvoerder.

Peek &Cloppenburg doet bod

Peek & Cloppenburg zou onlangs een bod hebben gedaan op Sinn bij de curator, zo meldt Textilwirtschaft op vrijdag. Peek & Cloppenburg Düsseldorf heeft de informatie tegenover het vakblad bevestigd. Peek & Cloppenburg en Sinn hebben beide niet op een vraag van FashionUnited gereageerd.

Sinn in surseance

De modeketen Sinn uit Hagen, met meerdere merken, bevindt zich sinds december in een insolventieprocedure. Daarvoor vroeg Sinn in augustus een surseance van betaling aan.

Moderetailer Peek & Cloppenburg expandeerde recent in Oost-Europa en plant ook een nieuwe vestiging in Leipzig. In september 2023 kwam Peek & Cloppenburg uit een surseance, nadat het modehuis in de jaren daarvoor sterk had geëxpandeerd - niet in de laatste plaats door overnames zoals die van de Deense warenhuisketen Magasin du Nord.