Peninsula Capital is nieuwe minderheidspartner Zadig & Voltaire

Het Franse modemerk Zadig & Voltaire ontvangt een ‘strategische groei-investering’ van het Europese private equity-bedrijf Peninsula Capital. Dat meldt zowel het label als het merk in een persbericht.

De investering van Peninsula Capital volgt op het wegvallen van de huidige minderheidsaandeelhouder TA Associates. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt. Thierry Gillier, oprichter en voorzitter van Zadig & Voltaire, zal de meerderheidsaandeelhouder van het label blijven.

Gillier over de nieuwe minderheidspartner: “We zijn verheugd om Peninsula te mogen verwelkomen als onze nieuwe partner. Zijn langetermijndoelen en retailexpertise zijn volledig afgestemd op de ondernemingswaarden en geschiedenis van Zadig & Voltaire. Ons bedrijf blijft profiteren van een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel, met name online en in de VS en Azië. We verheugen ons op de samenwerking met Peninsula om de sterke groei van Zadig & Voltaire wereldwijd voort te zetten.”

Luxemerk Zadig & Voltaire werd in 1995 opgericht, en beschikt momenteel over 400 winkels in 30 verschillende markten. Het label boekte in 2018 een omzet van 349 miljoen euro.