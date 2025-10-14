Pepco sluit 28 winkels in Duitsland

Nadat de Duitse dochteronderneming van discounter Pepco in juli faillissement aanvroeg, is dinsdag het herstructureringsconcept voor Pepco Germany GmbH gepresenteerd. Dit concept voorziet in aanzienlijke ingrepen in het winkelnetwerk.

In de afgelopen weken heeft de directie “een uitgebreide analyse van het winkelnetwerk in Duitsland en de economische vooruitzichten van elke afzonderlijke winkel uitgevoerd”, aldus het bedrijf in een verklaring. Hierbij zijn 36 van de tot nu toe 64 winkels “als veelbelovend beoordeeld”.

De overige 28 winkels worden nu “wegens gebrek aan economische vooruitzichten uiterlijk eind januari 2026 gesloten na afloop van de gebruikelijke uitverkoopmaatregelen”. Bovendien wordt “de administratie in Berlijn afgeslankt”. Deze beslissingen treffen volgens het bedrijf ongeveer 165 van de circa 500 medewerkers van Pepco in Duitsland. Zij zullen “volgens de insolventierechtelijke voorschriften op korte termijn hun ontslag ontvangen”.

De insolventieprocedure onder eigen beheer is op 1 oktober geopend

De procedure onder eigen beheer voor Pepco Germany GmbH is volgens de verklaring op 1 oktober gestart. “De implementatie van het nu voltooide herstructureringsconcept, waarmee de crediteurencommissie al heeft ingestemd, zal via een insolventieplan plaatsvinden”, lichtte de retailer toe. Het doel is om met de nu aangekondigde bezuinigingen “een solide basis te creëren voor toekomstige winstgevende groei”.

Herstructureringsdirecteur Christian Stoffler gaf commentaar op de huidige situatie. “De geplande herpositionering van Pepco in Duitsland is een essentiële stap naar duurzame winstgevendheid op basis van een slankere en veerkrachtigere operationele basis. Hiermee bereiken we het hoofddoel van de procedure onder eigen beheer”, verklaarde hij in een statement. “Mijn uitdrukkelijke dank gaat uit naar de verhuurders die bijdragen aan het succes van de herstructurering. Ik dank ook alle medewerkers die, ondanks de onzekerheden van de afgelopen maanden, met grote inzet de bedrijfsactiviteiten hebben gestabiliseerd en onze klanten in de winkels hebben bediend zoals voorheen.”