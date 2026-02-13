Perfect Moment behaalt eerste winstgevende kwartaal dankzij full-price model

Het in Franse luxe lifestylemerk Perfect Moment bereikt een belangrijke financiële mijlpaal. Het merk rapporteert zijn eerste winstgevende kwartaal over de periode eindigend op 31 december 2025. De resultaten over het derde fiscale kwartaal van 2026 tonen een succesvolle transitie naar een full-price merkmodel en een uitgebreide productdiversificatie voorbij seizoensgebonden winterkleding.

Financiële prestaties fiscaal Q3 2026

Perfect Moment rapporteert een nettowinst van 93.000 dollar (78.400 euro). Dit betekent een verbetering van 2,6 miljoen dollar ten opzichte van het nettoverlies in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale omzet blijft stabiel op 11,70 miljoen dollar, maar de onderliggende kanaalmix verandert aanzienlijk.

De wholesale-omzet stijgt met 15,4 procent naar 8,50 miljoen dollar, ondersteund door een sterker orderboek. De digitale omzet daalt met 21 procent naar 2,90 miljoen dollar. Het bedrijf stapt strategisch af van kortingen in online verkoop om de merkwaarde te beschermen. De brutomarge bereikt 64,4 procent, een stijging van 960 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei komt door prijsdiscipline en optimalisatie van de supply chain.

Resultaten over het jaar en strategische groei

Over de eerste negen maanden van fiscaal 2026 rapporteert het bedrijf een omzet van 17,90 miljoen dollar, een stijging van 8,7 procent op jaarbasis. Het nettoverlies over negen maanden verbetert naar 5,60 miljoen dollar, een daling ten opzichte van 8,60 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste EBITDA-verlies daalt ook met 3,10 miljoen dollar naar 2,50 miljoen dollar.

Jane Gottschalk, medeoprichtster, creatief directeur en president, merkt op dat het merk succesvol evolueert naar een 'luxe outerwear- en lifestylebedrijf voor vier seizoenen'. Deze transformatie krijgt ondersteuning door de uitbreiding van herenmode- en kindermodecollecties om een breder huishoudelijk marktaandeel te veroveren.

Operationele en marketinghighlights

Het bedrijf voert tijdens het kwartaal verschillende spraakmakende strategische initiatieven uit om zijn wereldwijde bereik te vergroten. Begin december 2025 lanceert Perfect Moment een après-skicollectie met H&M in 86 winkels wereldwijd en online. De collectie is binnen de eerste dag uitverkocht.

Het merk opent zijn eerste eigen winkel in Verbier, Zwitserland, en lanceert seizoensgebonden pop-ups in luxe bestemmingen zoals Aspen, Jackson Hole, Gstaad en Kitzbühel. Perfect Moment breidt ook zijn productiesamenwerkingen uit naar Europa om de productkwaliteit te verbeteren en de time-to-market te verkorten. Daarnaast lanceert het merk een wintercapsule met het BWT Alpine F1 Team en benoemt Sharifa AlSudairi, de eerste vrouwelijke alpineskiester van Saoedi-Arabië, tot merkambassadeur.