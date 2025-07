Perfect Moment verwikkeld in rechtszaak, investeerder beschuldigd van seksueel misbruik

Perfect Moment is een van de gedaagden in een nieuwe rechtszaak die is aangespannen door Amanda Archer, de voormalige pr-consultant van het Franse ski-merk.

Het merk wordt beschuldigd van contractbreuk in het 65 pagina’s tellende document. Archer beschuldigt investeerder Reeve Benaron van Perfect Moment ook van aanranding, mishandeling en intimidatie.

Volgens de aanklacht, ingediend bij de Superior Court of California, heeft Benaron, de huidige co-CEO van Intrivo Diagnostics, Archer “verkracht, aangerand en mishandeld tijdens een zakenreis. Vervolgens bedreigde hij haar professionele reputatie en economische bestaanszekerheid om haar te dwingen te zwijgen”.

Archer beweert dat andere gedaagden in de rechtszaak, waaronder Media Mogul Technologies, Axis Partners en Away Anand, op de hoogte waren van het vermeende wangedrag. Zij zouden hebben samengewerkt om haar compensatie voor zakelijke introducties, pr-diensten en contractuele rechten te ontmantelen.

Archer, die samen met Benaron Media Mogul oprichtte, beweert verantwoordelijk te zijn voor de introductie van Benaron bij Perfect Moment. Benaron investeerde uiteindelijk zes miljoen dollar (ongeveer 5,1 miljoen euro) in het bedrijf en bezit nu ongeveer 24,56 procent van het merk, naar verluidt dankzij Archer.

Rond de tijd dat Benaron deze investering deed, zou hij Archer hebben aangerand in het Marriott Hotel Summit Watch na een meningsverschil tijdens een evenement van Roth Capital Partners in Deer Valley. In de weken daarna zou Benaron Archer onder druk hebben gezet tot seksuele handelingen, waardoor ze “in angst voor haar leven” verkeerde, aldus de aanklacht.

Perfect Moment heeft in zijn meest recente jaarverslag al gereageerd op de rechtszaak. Daarin merkt het bedrijf op dat de primaire klacht tegen het bedrijf contractbreuk is. Perfect Moment stelt dat de “beweringen ongegrond zijn” en is van plan zich “krachtig te verweren”.

Reactie advocaat Archer

De advocaat van Archer, Jonathan Lee Borsuk, heeft inmiddels gereageerd op eerdere uitlatingen van Perfect Moment. Volgens Borsuk geven die uitlatingen "op grove wijze een onjuist beeld van de aard en ernst van de lopende rechtszaak."

"Dit is, anders dan het bedrijf suggereert, geen simpele contractuele kwestie. De geldende, aangepaste aanklacht — ingediend bij de Superior Court of California en openbaar toegankelijk — bevat schokkende beschuldigingen van seksueel geweld, dwang, represailles en systematische pogingen om een vrouw die zich uitsprak te intimideren, tot zwijgen te brengen en financieel te straffen," aldus de verklaring.

Ook stelt de advocaat dat de aanklacht een doelbewuste strategie beschrijft waarbij afspraken zijn omzeild, zakelijke relaties van mevrouw Archer zijn misbruikt en een miljoeneninvestering is gefaciliteerd—ten voordele van Perfect Moment Ltd.—zonder enige vergoeding of erkenning.

Borsuk noemde het gebruik van de term "ongegrond" door Perfect Moment "een opvallende weglating van essentiële feiten" en voegde daaraan toe: "In een tijd waarin de samenleving meer verantwoordelijkheid eist voor seksueel wangedrag en machtsmisbruik, is deze zaak een van de meest ernstige en duidelijke voorbeelden die men zich kan voorstellen. Dat Perfect Moment Ltd.—een merk dat zich profileert als luxemerk voor vrouwen—deze aantijgingen met zoveel onverschilligheid benadert, is niet alleen juridisch onverantwoord, maar ook moreel onthutsend. De reactie van het bedrijf is niet alleen misplaatst, maar juist illustratief voor de cultuur van ontkenning en het uitwissen van slachtoffers waar de #MeToo-beweging zich tegen keert."

Editor's note: Dit artikel is op donderdag 11 juli om 17:03 aangevuld. De reactie van de advocaat van Archer is toegevoegd.