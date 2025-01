Perfect Moment werkt samen met internationale agentschappen om aanwezigheid in Europa en Azië uit te breiden

Ski- en lifestylemerk Perfect Moment is een samenwerking aangegaan met twee internationale agentschappen om haar aanwezigheid in belangrijke Europese en Aziatische markten te vergroten.

Door middel van deze nieuwe strategische partnerships wil het Britse merk haar wholesale distributie versterken in haar focusgebieden, waaronder Zuid-Europa en Japan. De twee agentschappen, TBrand en Maison DixSept, zullen de aanwezigheid van Perfect Moment in luxe winkels en high-end boetieks versterken, terwijl ze ervoor zorgen dat deze in lijn blijft met de direct-to-consumer online verkoopplatforms van het merk.

Beide agentschappen hebben jarenlange ervaring en een solide reputatie in de mode-industrie. TBrand, eigendom van Riccardo Grassi, zal toezicht houden op de distributie van Perfect Moment in Zuid-Europa, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. Het agentschap staat bekend om zijn succes in het introduceren van gevestigde modemerken in internationale markten.

Maison DixSept heeft de taak gekregen om de expansie van Perfect Moment in Japan te stimuleren, een land die zich snel ontwikkelt tot een belangrijke markt voor luxe merken. Onder leiding van de voormalige algemeen directeur van Alexander McQueen Japan, maakt Maison DixSept gebruik van uitgebreide marketingexpertise en ervaring in het verbinden van merken met luxe consumenten.

Perfect Moment. Credits: Perfect Moment

"Deze nieuwe internationale samenwerkingen markeren een spannend nieuw hoofdstuk voor Perfect Moment," aldus Mark Buckley, CEO van Perfect Moment, in een verklaring. "Onze samenwerking met dergelijke agentschappen, die diepgaande kennis en ervaring hebben met hun lokale markten, zal ervoor zorgen dat ons merk goed gepositioneerd is voor succes op wereldwijde schaal."

Omdat de vertegenwoordigers van beide agentschappen meertalige accountmanagers omvatten die vloeiend Frans, Italiaans, Spaans, Engels en Japans spreken, kunnen zij superieure klantenservice bieden en tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen identificeren. De integratie van de nieuwe agentschappen is aan de gang, met plannen voor showroom openingen in Milaan, Tokio en Parijs begin 2025.

"Ik heb met deze geweldige agentschappen gewerkt en gezien hoe ze opmerkelijke resultaten hebben behaald voor andere opkomende wereldwijde merken," voegde Rosela Mitropoulos, hoofd business development bij Perfect Moment, toe. "Ik geloof dat ons merk klaar is voor hetzelfde, vooral met de opwinding rond onze aankomende samenwerkingen voor de Olympische Winterspelen."

Mitropoulos, onlangs aangesteld bij Perfect Moment, zal ervoor zorgen dat de distributiestrategie van het merk in lijn blijft met de interne verkoop- en marketingdoelstellingen, merkwaarden en positionering.

Boss x Perfect Moment. Credits: Hugo Boss

"We zijn verheugd Perfect Moment te verwelkomen in onze portfolio en als partner te werken aan de Japanse markt," aldus Osamu Kurokawa, president van Maison DixSept, in een verklaring. "We vinden de unieke achtergrond van het merk Perfect Moment en de voortdurend evoluerende collecties zeer aantrekkelijk en we zijn blij dat de Japanse markt de kans krijgt om dit moment te delen en ervan te genieten."

Daarnaast creëert Perfect Moment, in samenwerking met TBrand en anderen, een speciale collectie voor de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina 2026, gericht op het versterken van haar positie als leider in luxe ski-kleding. "We zijn erg trots om aan deze reis te beginnen met Perfect Moment," aldus Riccardo Grassi, president van TBrand.

"Het merk sluit naadloos aan bij de stijl en het DNA van ons aanbod en ik ben ervan overtuigd dat onze klanten het zullen waarderen. Met de artistieke leiding van Perfect Moments mede-oprichter en creative chief officer Jane Gottschalk en het management van de onlangs aangestelde hoofd business development, Rosela Mitropoulos, zijn we ervan overtuigd dat Perfect Moment een ongelooflijk groeipotentieel heeft."

De nieuwe samenwerkingen met de agentschappen in Zuid-Europa en Japan bouwen voort op de recente samenwerking van Perfect Moment met CD Network, een toonaangevend luxe mode-agentschap in Noord-Amerika dat zich toelegt op het vergroten van de merkzichtbaarheid en wholesale distributie in de regio.