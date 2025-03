Personal shopping: Europese concurrenten Lookiero en Outfittery gaan samen verder

Het Spaanse online personal shoppingplatform Lookiero en haar tot nu toe grootste concurrent, het Duitse platform Outfittery, hebben een fusie aangekondigd. Het nieuwe bedrijf, Lookiero Outfittery Group, wil in de toekomst de Europese marktleider worden op het gebied van geassisteerd online shoppen.

Zoals beide bedrijven aan FashionUnited hebben verklaard, is de fusie opgezet als een partnerschap van gelijken. Hoewel er geen financiële details of precieze kapitaalverdelingen zijn bekendgemaakt, brengen beide bedrijven hun respectievelijke concurrentievoordelen in de nieuwe groep. Lookiero, met haar expertise op het gebied van modestyling voor vrouwen en een sterke focus op de Franse markt, vult Outfittery aan, dat zich traditioneel richt op mannelijke klanten, maar ook vrouwen bedient en vooral sterk vertegenwoordigd is in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland).

Na de voltooiing van de fusie zal het nieuwe bedrijf één technologisch platform gebruiken om bestaande klanten te blijven bedienen. De merken Lookiero en Outfittery blijven daarbij zelfstandig bestaan, evenals hun teams en locaties. Lookiero blijft vanuit Bilbao opereren, terwijl het hoofdkantoor van Outfittery in Berlijn blijft. De operationele leiding van het nieuwe bedrijf komt in handen van Oier Urrutia, oprichter en voormalig CEO van Lookiero, als CEO van de groep, en Julia Bösch, oprichter en CEO van Outfittery, die als voorzitter van de raad van bestuur de strategische richting meebepaalt.

Verzenddozen van de platforms Lookiero en Outfittery, die nu onderdeel zijn van de Lookiero Outfittery Group. Credits: Lookiero en Outfittery.

"De fusie stelt ons in staat om onze technologische sterke punten en ons diepgaande begrip van onze klanten te combineren en een wereldwijd toonaangevend bedrijf op te bouwen op het gebied van digitale personal shopping van de toekomst", aldus Oier Urrutia. In zijn verklaring, die als gezamenlijke statement van beide bedrijven is gepubliceerd, bedankt hij ook alle teams en investeerders die deze stap mogelijk hebben gemaakt.

"Lookiero en Outfittery passen perfect bij elkaar - zowel cultureel als strategisch", vult Julia Bösch aan. "We delen de visie dat de wereldwijde modemarkt een toonaangevende aanbieder nodig heeft voor een volledig gepersonaliseerde digitale winkelervaring." De fusie brengt complementaire sterke punten met zich mee die de gezamenlijke groei moeten stimuleren. "Samen met onze teams zullen we ons aanbod verder ontwikkelen en een groeiend internationaal klantenbestand inspireren met individuele looks en persoonlijk stijladvies."

De fusie creëert met de Lookiero Outfittery Group een nieuwe Europese marktleider in het online personal shoppingsegment. Het bedrijf zal starten met een sterke aanwezigheid in 13 markten en bouwt voort op een basis van meer dan drie miljoen actieve klanten. In het boekjaar 2024 behaalden de twee platforms samen een omzet van 130 miljoen euro, die ze nu verder willen verhogen. Een belangrijk doel voor 2025 is het veiligstellen van de winstgevendheid van de individuele platforms, met een duidelijke focus op het behalen van een EBITDA-marge van dubbele cijfers.

Julia Bösch, oprichter en CEO van Outfittery, samen met Oier Urrutia, oprichter en CEO van Lookiero. Credits: Patrycia Lukas voor Lookiero en Outfittery

Een centraal aandachtspunt van het nieuwe bedrijf is het maximaliseren van synergieën tussen de twee platforms en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verhogen. Door de bundeling van resources en processen verwacht het bedrijf kostenoptimalisatie en een bredere merkdiversiteit voor klanten - meer dan 200 modemerken zijn al geïntegreerd, met verdere uitbreidingen in de planning. Daarnaast zal de expansie naar nieuwe markten worden versneld om de leidende positie in de Europese online modehandel verder uit te bouwen. Volgens prognoses zal de Europese online modemarkt tegen 2028 een waarde van 219 miljard euro bereiken.

"De Europese online modehandel groeit snel en gepersonaliseerde winkelervaringen zijn een belangrijke drijvende kracht achter deze verandering. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en menselijke expertise verbeteren we de klantervaring", aldus de Lookiero Outfittery Group. "Met onze fusie zijn we ideaal gepositioneerd om de toekomst van gepersonaliseerd winkelen mede vorm te geven." Het bedrijf laat zich daarbij inspireren door succesvolle modellen zoals het Amerikaanse bedrijf Stitch Fix, dat in 2024 een omzet van 1,34 miljard dollar en een EBITDA van 29,3 miljoen dollar behaalde.

Julia Bösch, oprichter en CEO van Outfittery. Credits: Patrycia Lukas voor Lookiero en Outfittery.