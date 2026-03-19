Peta roept H&M op tot terugbrengen mohairverbod

De Zweedse retailgigant H&M staat onder druk om mohair te verbieden aan de hand van een nieuw onderzoek naar boerderijen met de Responsible Mohair Standard (RMS): daaruit kwam bewijs voort van dierenmishandeling.

People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) heeft een aandeelhoudersresolutie ingediend bij H&M. Daarin wordt de retailer verzocht het verbod op het materiaal, dat in 2018 werd ingevoerd en in 2020 werd teruggedraaid, opnieuw in te stellen.

H&M draaide verbod op mohair terug in 2020

De dierenwelzijnsorganisatie zegt de druk op te voeren na een ‘vernietigend’ nieuw onderzoek door haar Aziatische tak. Het onderzoek richtte zich op RMS-gecertificeerde boerderijen, waaronder een locatie die levert aan het Zuid-Afrikaanse landbouwbedrijf BKB Ltd., een partner van H&M.

Volgens Peta Asia bracht het onderzoek bewijs aan het licht van dierenmishandeling bij geiten die voor de wol worden geschoren. De organisatie kwam met beschuldigingen van medewerkers die dieren slaan en in sommige gevallen ook verwonden.

Als gevolg hiervan voert Peta de druk op tegen H&M. De retailer stelde in 2018 al eens een verbod op mohair in na een eerdere onthulling van Peta over Zuid-Afrikaanse boerderijen.

De retailer herintroduceerde het materiaal in 2020 onder de RMS-certificering. Deze certificering, gelanceerd door Textile Exchange, heeft als doel mohair te verifiëren en te identificeren dat geproduceerd is op boerderijen met respect voor dierenwelzijn en het milieu.

Peta blijft certificeringen van Textile Exchange aanvechten

Ondanks deze claims blijft Peta de certificeringen van Textile Exchange aanvechten, met name de Responsible Wool Standard (RWS). De organisatie acht deze onnauwkeurig vanwege de uitsluiting van de ethische praktijk 'mulesing', waar veel modemerken niet van wegkijken.

In een reactie op de nieuwste campagne van Peta laat een woordvoerder van Textile Exchange weten de beschuldigingen serieus te nemen: “Onze standaarden zijn gebaseerd op een scenario waarin dierlijke vezels een rol kunnen spelen in de mode-, kleding- en textielindustrie, mits ze verantwoord worden geproduceerd. We erkennen dat sommige organisaties volledig tegen het gebruik van dierlijke vezels zijn; onze focus ligt op het verbeteren van de praktijken waar deze grondstoffen worden geproduceerd.”

De organisatie voegt daaraan toe dat verificatiesystemen van derden, zoals die van henzelf, duidelijke criteria vaststellen naast onafhankelijke audits en verantwoordingsmechanismen. Dit vermindert het risico op onnodige schade door een officieel platform te creëren voor het onderzoeken en analyseren van klachten. Geloofwaardig bewijs van niet-naleving kan er bovendien toe leiden dat de certificering wordt opgeschort.

De woordvoerder vervolgt: “Het is ook belangrijk te erkennen dat de productie van mohair plattelandsgemeenschappen en boerenfamilies ondersteunt. Het versterken van normen en toezicht is essentieel om de resultaten voor dieren te verbeteren en tegelijkertijd deze materialen in stand te houden."

“Textile Exchange zal blijven samenwerken met certificeringsinstanties, partners in de toeleveringsketen en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat gecertificeerde systemen voldoen aan de hoogst mogelijke welzijnsverwachtingen en om continue verbetering in de hele sector te stimuleren.”

Aandeelhoudersresolutie Peta behandeld tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergadering H&M

In haar aandeelhoudersresolutie roept Peta H&M op zich opnieuw te committeren aan het mohairverbod. Daarnaast moedigt de organisatie de raad van bestuur aan om “een plan te overwegen voor de uitfasering van alle resterende dierlijke materialen”.

De resolutie stelt dat H&M een ‘verplichting’ heeft om ‘de koers te wijzigen en haar dierenwelzijnsverplichtingen na te komen’, vooral nu het bedrijf publiekelijk onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van greenwashing.

Peta vervolgt: “Humane washing – het onjuist voorstellen van de behandeling van dieren als ethischer, meelevender of ‘humaner’ dan het in werkelijkheid is – vormt een vergelijkbaar reputatie- en juridisch risico.

“De H&M Group kan toekomstige negatieve gevolgen afwenden en tegelijkertijd haar belofte nakomen om ethisch, transparant en verantwoord te handelen door het verbod op mohair opnieuw in te stellen en een plan te ontwikkelen om alle resterende dierlijke materialen uit te faseren.”

H&M Group herbevestigt toewijding aan dierenwelzijn

In een reactie op de recente actie van Peta laat H&M aan FashionUnited weten kennis te hebben genomen van de resolutie van de organisatie voor de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. H&M herbevestigt dat dierenwelzijn belangrijk is voor de groep en merkt op dat het dierlijke vezels alleen inkoopt “van gecertificeerde boerderijen en, waar mogelijk, uit gerecyclede bronnen als de kwaliteit en beschikbaarheid dit toelaten”.

“We zijn ons bewust van de uitdagingen bij de inkoop van dierlijke vezels en erkennen onze beperkingen, aangezien merken zoals het onze dierlijke vezels niet rechtstreeks inkopen,” vervolgt de verklaring. “Daarom vertrouwen we op geloofwaardige duurzaamheidsnormen en certificeringen met sterke bestuursstructuren die transparantie, verantwoording en continue verbetering garanderen.”

Wat mohair specifiek betreft, zegt H&M dat het materiaal uitsluitend afkomstig is van boerderijen die door RMS zijn gecertificeerd. “We nemen alle beschuldigingen van schendingen van dierenwelzijn zeer serieus. Voor meer informatie over de standaard en lopende onderzoeken verwijzen we u graag naar Textile Exchange.”