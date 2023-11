Peta spant rechtszaak aan tegen Ugg vanwege 'misleidende claims'

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft juridische stappen ondernomen tegen schoenspecialist Ugg. De claims die Ugg heeft over het gebruik van dierlijke producten in haar schoenen zijn volgens de organisatie misleidend.

PETA meldt dat ze het Amerikaanse bedrijf een "cease and desist" brief heeft gestuurd waarin ze eist dat het bedrijf dergelijke beweringen van haar website en marketing zou verwijderen, met een deadline van 1 december om hieraan te voldoen voordat er een klacht zou worden ingediend bij de federale autoriteiten.

In de brief beweert de dierenwelzijnsorganisatie dat de bewering van Ugg op haar website dat zij nooit huiden accepteert "van dieren die onmenselijk zijn grootgebracht of geslacht" niet waar is, omdat het bedrijf bijproducten van de vleesindustrie koopt die volgens PETA bewijs van dierenmishandeling vertonen.

Verder probeert het de associatie van Ugg met de Responsible Down Standard (RDS) te ontmantelen, een certificering die al eerder onder vuur is komen te liggen van PETA na een aantal onthullingen over boerderijen die "verantwoord" dons verkochten en toch tekortschoten op het gebied van dierenwelzijn.

In een verklaring zegt Tracy Reiman, uitvoerend vicevoorzitter van PETA: "Onderzoeken van PETA hebben herhaaldelijk de wreedheid aangetoond die inherent is aan de wol-, dons- en leerindustrie, maar Ugg lijkt te proberen zijn handen in onschuld te wassen voor het lijden achter zijn producten.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.