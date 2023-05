Peter Do nieuwe creatief directeur van Helmut Lang

Peter Do is met ingang van 15 mei de nieuwe creatief directeur van Helmut Lang, dat bevestigt Helmut Lang via Instagram. Do zal zowel voor de dames- als herencollecties verantwoordelijk zijn. Zijn debuutcollectie voor SS24 wordt getoond tijdens New York Fashion Week in september.

Do, bekend van zijn in 2018 gelanceerde gelijknamige label Peter Do, studeerde modeontwerp aan het Fashion Institute of Technology in New York en ontving in 2014 de inaugurele LVMH Graduate Prize. Hierna werkte Do voor Céline onder leiding van Phoebe Philo en vervolgens bij Derek Lam. In zijn nieuwe rol zal hij ook aan het roer blijven staan van zijn eigen label, Peter Do.

Kan Peter Do het tij voor Helmut Lang keren?

Helmut Lang bevindt zich in moeilijkheden sinds het vertrek van de gelijknamige oprichter in 2005. Het werd de afgelopen jaren door een hoop verschillende ontwerpers geleid. In 2018 herstructureerde het merk en werd de verkoop in Noord-Amerika met de helft teruggebracht in de hoop om weer winstgevend te worden, zo meldt Business of Fashion.

De aanstelling van Peter Do, een favoriet in de modewereld, heeft potentie het tij voor Helmut Lang te kunnen keren. Do's collecties, gekenmerkt door strakke lijnen en een focus op precieze maatvoering, stemmen af met het minimalistische erfgoed van Helmut Lang.

De reacties onder Instagram posts over Do's aanstelling van zowel Helmut Lang als Business of Fashion, zijn in elk geval al overweldigend positief. “Klinkt als een geweldige zet”, “Helmut Lang is terug, zeg maar dag tegen de uitverkoop”, “Dit klopt helemaal” en “Eindelijk de Helmut Lang comeback, ik kan niet wachten, Peter Do is perfect voor het merk”, zijn slechts enkele van de sentimenten die er te lezen zijn.

“Niemand belichaamde het radicale denken meer dan Helmut Lang”, zo zegt Do in het statement dat Helmut Lang via Instagram deelt. “Het is voor mij een grote eer om het volgende hoofdstuk van de nalatenschap van Helmut Lang te mogen inluiden. Ik ben enthousiast om te leren van de fundamenten waarop dit huis staat en om nieuwe, energieke kleding te blijven creëren die mensen inspireert om hun begrip van wat mogelijk is uit te dagen als het gaat om het uiten van hun individualiteit.”