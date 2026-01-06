Phoebe Philo voorspelt verdrievoudiging omzet in 2025 door versnelde groei

De terugkeer van Phoebe Philo in de mode-industrie in 2023 met haar gelijknamige, onafhankelijke label is een van de meest gevolgde ontwikkelingen in de hedendaagse mode. De interesse van insiders ging niet alleen uit naar de creatieve betekenis van een ervaren ontwerpster met volledige controle over haar output, maar ook naar het achterliggende businessmodel. De lancering van het merk had een duidelijke intentie: de combinatie van een uitgesproken ontwerpfilosofie met een beheerste, commerciële langetermijnstrategie.

De exacte prestaties van Philo gedurende deze bepalende periode waren tot nu toe onduidelijk. De oprichting en strategische basis van het merk vonden plaats in 2023 en begin 2024, gevolgd door de overgang van concept naar een schaalbare realiteit. Een recente deponering bij het Britse Companies House onthult nu het financiële traject van het label gedurende het jaar eindigend op 31 december 2024, het eerste volledige handelsjaar voor Phoebe Philo Limited.

De omzet voor deze periode bedroeg 11,2 miljoen pond (12,9 miljoen euro). Deze werd voornamelijk gedreven door direct-to-consumer verkoop, terwijl wholesale ongeveer een derde van de omzet bijdroeg. Verschillende mijlpalen droegen bij aan deze prestatie. Zo werd er een op maat gemaakt e-commerceplatform gelanceerd voor directe groei op de lange termijn. Ook werden er wholesale-partnerships gesloten in toonaangevende modesteden voor internationale zichtbaarheid. Daarnaast startte het bedrijf met uitbreiding in de regio Azië-Pacific. De vroege interesse en vraag van vermogende klanten daar tonen toekomstige kansen.

Operationeel gezien lag de focus in 2024 op infrastructuur. Interne en operationele ontwikkelingen werden geïntegreerd ter ondersteuning van de schaalvergroting. De vlottende activa stegen naar 24,8 miljoen pond. Dit weerspiegelt een toename van de voorraad voor regionale uitbreidingsplannen en nieuwe omzetkanalen. Het verlies voor belastingen bedroeg 24,4 miljoen pond, een stijging ten opzichte van het verlies van 21,8 miljoen pond in 2023. Toch bedroeg de kaspositie aan het einde van het jaar acht miljoen pond, wat duidt op stabiliteit terwijl het merk blijft investeren. De brutowinst steeg van 116.264 pond naar 5,7 miljoen pond.

De cijfers voor merkbetrokkenheid onderstrepen het belang van dit jaar. Het aantal socialmedia-impressies steeg naar 28,6 miljoen, een toename van 48 procent ten opzichte van 2023. De klantenbinding bereikte 28 procent binnen de eerste achttien maanden. Tegelijkertijd bleef het serviceniveau hoog, met meer dan 95 procent van de bestellingen op tijd geleverd.

De deponering beschouwt 2025 als een periode van versnelde groei. De omzet ligt op koers om 32 miljoen pond te bedragen, ongeveer een verdrievoudiging van de prestaties in 2024. De prognose van het bedrijf wordt ondersteund door een uitgebreidere wholesale-distributie, een diepere marktpenetratie in Azië-Pacific en productuitbreiding naar accessoires en seizoensgebonden capsules.

Voor 2026 verwacht het bedrijf voort te bouwen op deze inspanningen. Er zijn plannen om het productaanbod te verbreden, het wholesale-kanaal te verdiepen en de internationale aanwezigheid verder te versterken. Het komende jaar wordt in de deponering dan ook omschreven als een ‘belangrijke fase in het ontwikkelingsplan’. “Investeringen in digitale platforms, klantervaring en duurzame materialen zullen doorgaan – de kernpijlers van de toewijding van het bedrijf om een modern luxemerk op te bouwen met wereldwijd bereik, relevantie en verantwoordelijkheid,” zo luidt de conclusie.