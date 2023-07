Pilot: Fashion for Good en Fast Feet Grinded werken samen met grote merken om schoenen te recyclen

Fashion for Good lanceert een pilot om een innovatief recycleproces voor schoenen te testen en de toepassing van gerecycled materiaal in schoenen te ondersteunen. Daarvoor werkt Fashion for Good samen met Fast Feet Grinded, een innovator op het gebied van schoenrecycling, en merken zoals Adidas, Inditex, Target en Zalando, zo maakt Fashion for Good bekend in een bericht.

Fast Feet Grinded kan elk type pre- en post-consumer schoen deconstrueren en opsplitsen in macro-onderdelen, zo is te lezen. Die macro-onderdelen worden vervolgens vermalen tot kleinere, zuivere korrels die Fast Feet Grinded kan gebruiken om materiaalstromen te creëren voor hergebruik.

De pilot zorgt ervoor dat de schoenen van de merken bij Fast Feet Grinded terechtkomen om ze vervolgens om te zetten in nieuwe korrels. De volgende stap is om het netwerk van de innovator uit te breiden op het gebied van leveranciers die producten kunnen produceren, zoals buitenzolen, tussenzolen en teenslippers. Tijdens de pilot zullen de merken de kwaliteit van de producten streng beoordelen, met als doel het potentieel van Fast Feet Grinded’s schoeiselrecyclingtechnologie te demonstreren en de weg vrij te maken voor schaalbare oplossingen, schrijft Fashion for Good.

“Dit project is een primeur in de schoenenindustrie en geeft ons inzicht in de duurzame recyclingtechnologieën en -infrastructuren die nodig zijn om de overgang naar een circulaire toekomst te versnellen. Door samenwerkingen als deze te stimuleren, waarbij bedrijven samenkomen om kennis te delen en innovatie te valideren, maken we de weg vrij voor schaalbare oplossingen”, aldus Katrin Ley, managing director van Fashion for Good, in het bericht.