Pimkie krijgt hulp van twee bewindvoerders

De Franse moderetailer Pimkie is door de handelsrechtbank van Lille onder gerechtelijke bescherming geplaatst. Het bedrijf heeft in twee jaar tijd twee sociale plannen ondergaan. Dit meldt het Franse persbureau AFP op basis van vakbondsbronnen, wat een bericht van Fashion Network bevestigt.

Pimkie is nu onder gerechtelijke bescherming geplaatst en krijgt hulp van twee bewindvoerders. “Het is onze laatste kans", zegt Frédérique Dupont, secretaris CFE-CGC van de ondernemingsraad van Pimkie. "We denken niet dat het een slechte zaak is (...) We hebben meer vertrouwen dan wanneer de huidige directie alleen zou doorgaan", voegt ze eraan toe.

"De huidige directie is niet geruststellend", benadrukt Emmanuelle Merzeaud, vakbondsvertegenwoordiger van de CGT. Merzeaud zegt "geen enkele inkomende gelden noch investeringen" te hebben gezien sinds de overname van het bedrijf anderhalf jaar geleden.

Deze procedure van gerechtelijke bescherming is bedoeld om Pimkie te helpen “met de huidige marktdruk om te gaan en het herstelplan te versnellen". Het doel van de procedure is om het bedrijf “in staat te stellen zich te versterken en zijn toekomst te waarborgen", aldus Salih Halassi, de voorzitter van de keten, in een e-mail die dinsdag naar de medewerkers is gestuurd en waarvan AFP een kopie heeft. "Deze stap heeft geen enkele impact op de medewerkers", benadrukte hij, en Pimkie "behoudt een aanzienlijke en voldoende liquiditeitspositie voor zijn goede werking".

Voorheen in handen van de familie Mulliez (eigenaar van onder andere Auchan, Leroy Merlin en Decathlon), werd Pimkie in februari 2023 overgenomen door een consortium bestaande uit de groepen Lee Cooper France, Kindy en Ibisler Tekstil. Sindsdien heeft het bedrijf twee sociale plannen doorgevoerd, één aangekondigd in maart 2023 en de andere in januari 2024, die samen tegen het einde van het jaar zullen leiden tot de sluiting van ongeveer honderd winkels en het verlies van bijna 500 banen.

Na afloop van deze plannen zal de keten ongeveer 200 winkels hebben, zowel eigen winkels als franchises, met 850 tot 900 medewerkers, aldus Dupont. (AFP)