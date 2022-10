Pimkie wordt gekocht door een consortium

Lille - De kledingketen Pimkie, die eigendom is van de familievereniging Mulliez (AFM), heeft woensdag aangekondigd dat zij exclusieve onderhandelingen is begonnen om te worden overgenomen door een consortium bestaande uit Lee Cooper France, Kindy en Ibisler Tekstil.

"Het gezamenlijke voorstel van deze drie groepen werd geselecteerd op basis van hun financiële en operationele capaciteit om het merk Pimkie op lange termijn om te vormen, te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken", aldus Philippe Favre, algemeen directeur van het bedrijf, geciteerd in een verklaring. Het formele verkoopproces, dat momenteel wordt afgerond, zou begin 2023 moeten plaatsvinden.

Pimkie: 200 miljoen euro omzet in 2020

Pimkie, met 232 rechtstreeks geëxploiteerde winkels en 81 aangesloten winkels met 1.500 medewerkers, had in 2020 een omzet van bijna 200 miljoen euro behaald. Het bedrijf, dat in 1971 werd opgericht, ondervindt al meer dan tien jaar moeilijkheden. De zoektocht naar een nieuwe koper werd afgelopen mei gestart.

Het merk beweert dat de kopers ‘alle drie beschikken over erkende expertise in de textielindustrie’ en dat hun ervaring ‘het merk in staat zal stellen zijn transformatie voort te zetten en zijn voortbestaan op lange termijn te verzekeren in een zeer concurrerende omgeving’. “Het respect voor de belangen van de werknemers was ook de leidraad bij het selectieproces”, aldus de heer Favre, een manager die gespecialiseerd is in het beheer van ondernemingen die het moeilijk hebben, die in januari werd benoemd. Volgens de CFDT ('Democratische Franse confederatie van de arbeid') en FO (Force Ouvrière - een van de grootste vakbonden in Frankrijk) is voor volgende week een bijeenkomst gepland tussen overnamekandidaten en vakbonden.

“We zijn tevreden met deze aankondiging, maar we zijn verbaasd dat het er drie zijn en het is moeilijk voor te stellen hoe het allemaal zal uitpakken,” zegt Marie-Annick Merceur, een vakbondsafgevaardigde van de CFDT, de tweede grootste vakbond in het bedrijf na de CGT.

“We zijn vooral teleurgesteld dat we nog enkele maanden moeten wachten voordat we weten welke winkels zullen worden gesloten,” voegde ze eraan toe. De komende weken zullen ‘zeer ingewikkeld’ zijn, waarschuwt Maley Upravan, personeelsvertegenwoordiger van het FO. “Het profiel van de kopers baart ons zorgen en over het sociaal plan is niets bekendgemaakt. Het is allemaal een grote manipulatie”, zegt ze.

Het bedrijf lijdt sinds het begin van de 21e eeuw onder de textielcrisis, die veel voorheen florerende bedrijven in de kledingsector heeft getroffen, zoals André, La Halle en recentelijk Camaieu. (AFP). Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking van het Frans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.