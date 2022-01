Pin-omzet non-food winkels bijna weer op niveau van voor lockdown

De pin-omzet van non-food winkels in Nederland is in de afgelopen week weer dichtbij normale niveaus gekomen, zo meldt ING. Tijdens de lockdown lag de pin-omzet namelijk 60 procent lager dan wat voor de pandemie gebruikelijk was voor de tijd van het jaar.

Winkels waarin de pin-omzet sterk opveerde, waren onder andere modewinkels, woonwinkels en winkels in vrijetijdsspullen. De gemiddelde pin-omzet ging daar van een niveau tussen de min 60 en min 90 procent terug naar een normaal niveau, aldus ING.

Bij diensten lag de pin-omzet nog achter bij het normale niveau. Gemiddeld lag het niveau in de sector 30 procent onder normaal. Bij contactberoepen, die sinds 15 januari weer open mochten, steeg de pin-omzet, maar bij andere dienstencategorieën was er amper verbetering te zien. Bij restaurants en cafés lag de pin-omzet gemiddeld 60 procent lager dan normaal en bij de sector ‘recreatie en cultuur’ bleef de 70 procent lager, zo meldt ING.