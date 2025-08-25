Pinault overweegt verkoop Puma-aandelen

De Franse miljardairsfamilie Pinault overweegt de verkoop van haar belang in sportartikelenfabrikant Puma. De familie onderzoekt meerdere opties en heeft al contact gezocht met potentiële kopers, meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden. De familie Pinault houdt via haar bedrijf Artemis 29 procent van de Puma-aandelen. Het bedrijf verloor vorig jaar ongeveer de helft van zijn beurswaarde. Na het nieuws van maandag steeg de Puma-koers en stond later zo'n twaalf procent hoger.

Volgens de anonieme bronnen hebben de Pinaults en hun adviseurs al bij Anta Sports en Li Ning gepolst of zij interesse hebben in de Puma-aandelen. Ook hebben ze Amerikaanse sportkledingaanbieders en staatsfondsen uit het Midden-Oosten benaderd.