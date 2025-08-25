Pinault overweegt verkoop Puma-aandelen
De Franse miljardairsfamilie Pinault overweegt de verkoop van haar belang in sportartikelenfabrikant Puma. De familie onderzoekt meerdere opties en heeft al contact gezocht met potentiële kopers, meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden. De familie Pinault houdt via haar bedrijf Artemis 29 procent van de Puma-aandelen. Het bedrijf verloor vorig jaar ongeveer de helft van zijn beurswaarde. Na het nieuws van maandag steeg de Puma-koers en stond later zo'n twaalf procent hoger.
Volgens de anonieme bronnen hebben de Pinaults en hun adviseurs al bij Anta Sports en Li Ning gepolst of zij interesse hebben in de Puma-aandelen. Ook hebben ze Amerikaanse sportkledingaanbieders en staatsfondsen uit het Midden-Oosten benaderd.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
OF LOG IN MET