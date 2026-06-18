Pitti: Original Penguin focust op toegankelijke luxe en Europese uitbreidingsplannen

Original Penguin slaat een nieuwe richting in. Onder leiding van merkdirecteur Laura Colagrande beweegt het Amerikaanse lifestylemerk zich naar de sector voor toegankelijke luxe met zijn lente/zomer 2027-collectie, die voor het eerst is onthuld op Pitti Uomo.

Op de Florentijnse mannenmodebeurs is het merk aanwezig met een showroom en een buitendek. Hier is een volledig assortiment van de collecties, van Icons tot Golf, te zien naast nieuwe categorieën zoals accessoires, hoeden en tassen.

Deze vullen de SS27-collectie aan, die wordt omschreven als van een ‘hoger niveau’. De collectie kenmerkt zich door “hoogwaardige stoffen, geavanceerde constructies en verfijnde silhouetten”.

De nieuwe uitstraling loopt vooruit op de grote Europese uitbreidingsplannen van Original Penguin. Deze plannen worden versterkt door de opening van een showroom in Londen eerder dit jaar.

Het bedrijf richt zich momenteel op groei in Italië, Spanje, Griekenland, Turkije, Zwitserland, Duitsland en Scandinavië. In het Verenigd Koninkrijk is de aanwezigheid uitgebreid door een samenwerking met retailers zoals John Lewis.

Colagrande geeft aan dat het team de uitrol van groothandels- en strategische distributiepartnerschappen plant. Daarnaast onthult ze plannen voor de opening van flagshipstores in Londen, Madrid, Barcelona, Milaan en Berlijn in de komende jaren.

In een verklaring benadrukt Oscar Feldenkreis, CEO van Perry Ellis International, het moederbedrijf van Original Penguin, de “unieke positionering” van het merk. De terugkeer naar Pitti dient volgens hem als een “intentieverklaring over waar we met dit merk naartoe gaan”.

“We versnellen onze Europese groei en brengen Original Penguin naar verfijnde, eigentijdse kanalen, terwijl we trouw blijven aan het vakmanschap en de storytelling die ons al meer dan zeven decennia definiëren,” aldus Feldenkreis.