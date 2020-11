Pitti Uomo verzet naar februari

Door de tweede coronagolf in Italië en de daaruit voortvloeiende beperkingen in het land, moet beursorganisator Pitti Uomo weer zijn agenda aanpassen, zo meldt WWD in een nieuwsbericht. De vakbeurzen Pitti Uomo, Pitti Filati en Pitti Bimbo worden voor een maand uitgesteld. De evenementen zullen nu op 21 tot 23 februari plaatsvinden.

Eerder dit jaar liet de organisatie achter onder andere Pitti Uomo via een persbericht weten alle fysieke beurzen uit te stellen tot januari 2021, wanneer de 99e editie van Pitti Uomo plaats zou vinden. Dat wordt nu een maand later.

Pitti Immagine’s president Claudio Marenzi legde aan WWD uit dat de bestuursleden na de laatste beperkingen begonnen na te denken over de waarschijnlijkheid dat ze het evenement zouden organiseren. “We ontvingen ook verzoeken van exposanten en kopers die de noodzaak herhaalden om een ​​fysiek en kwalitatief ontmoetingsmoment te herstellen, om meer tijd vroegen om de collecties te presenteren en hun aanwezigheid in Florence te regelen.” Het digitale platform Pitti Connect, dat afgelopen juli gelanceerd werd door de organisatoren om de geannuleerde fysieke shows in te halen, zal nog meer gebruikt worden.

Beeld: via Pitti Immagine