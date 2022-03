Platform voor circulaire mode Ccrave is een centrale plek voor regeneratief ontwerp

Ccrave, een impact-forward shopping platform gericht op circulariteit, lanceert deze week haar tweede pop-up-concept in Amsterdam. FashionUnited sprak met oprichter Vincent Van Dessel over innovatie in duurzame mode, opkomende businessmodellen en zijn missie om klimaatverandering tegen te gaan.

Binnen de circulaire economie staan het uitsluiten van afval, de continue omloop van producten en het hernieuwing van de natuur centraal. Hoe moeilijk is het om interessante merken te vinden die alleen maar groene vinkjes hebben?

Laten we allereerst een einde maken aan het idee van merken met alleen maar groene vinkjes. De ontwikkeling naar volledige circulariteit is in een beginstadium. De markt voor circulaire mode bevindt zich in een introductiefase waarin het aanbod beperkt is. Echte circulaire innovatie vindt op dit moment plaats binnen start-ups of kleinere merken, die aangedreven worden door gepassioneerde en visionaire impactondernemers.

De vijver waar we in kunnen vissen is van beperkte omvang, en hij wordt nog kleiner als je ‘bijzonder ontwerp’ aan de rij met selectiecriteria toevoegt. Maar dit soort merken bestaan wel degelijk, en er komen er steeds meer bij: denk aan Wayz met zijn circulaire sneakers, de sportproducten van kurk en gerecyclede materialen die gemaakt worden door Pierre Sports, en de allereerste gerecyclede en recyclebare tandenborstel van Doop, die verwisselbare kopjes heeft.

In ons selectieproces lichten we merken door op verschillende niveaus van circulariteit: ze moeten voldoen aan ten minste drie van onze zeven pijlers om toegang te krijgen tot het platform. Een platform met merken die alleen maar groene vinkjes hebben is wel ons einddoel, dus als we zien dat er sprake is van een goede uitgangspositie zullen we begeleiding bieden voor verdere groei. .

Beeld: Wayz Sneakers

Denk je dat circulariteit een oplossing is voor het klimaatprobleem van mode?

Het grootste probleem is de verschuiving naar fast fashion geweest die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken, met de overprikkeling van consumenten en de snellere opeenvolging van collectielanceringen. Dit heeft een zware druk gelegd op onze grondstoffenwinning en op klimaatverandering; daartegenover plaatsen wij mindering als centrale pijler. We moeten onze consumptiepatronen vereenvoudigen en we moeten af van die mentaliteit van altijd maar meer, meer, meer.

Circulariteit is een totaalconcept dat veel verschillende dimensies heeft, van de herbestemming van afval en reusing and reducing tot bewust kopen. De combinatie van deze verschillende elementen zal resulteren in systemische verandering en een klimaatvriendelijker mode-ecosysteem.

Verder is sociale rechtvaardigheid ook een pijler van circulariteit. Deze heeft betrekking op de noodzaak van eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en het uitsluiten van kinderarbeid. Puur milieubewuste of eerlijke modeplatforms zijn niet de oplossing. Wat wel een oplossing kan zijn is een platform als het onze, dat gericht is op het stimuleren van de omwenteling naar een circulaire economie.

Je had een succesvolle internationale carrière in de marketing. Waarom wilde je een circulair bedrijf starten?

Ik beschrijf mezelf als een ‘ex-marketingman die bewust werd’. Na bijna twee decennia in de reclamebusiness werken voor grote multinationals en lineaire producten promoten in Europa en Azië, kreeg ik een aha-moment. Ik besefte dat ik mijn ervaring en vaardigheden wilde inzetten voor bedrijven en mensen die een echt verschil maken in de wereld en bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. Dus schakelde ik over naar impact-ondernemen. Ik raadpleegde een aantal sociale ondernemingen en begeleidde startups voordat ik mijn eigen bedrijf startte. Een visionair boek over hoe design een sleutelfactor kan zijn om de transitie naar een circulaire economie te laten slagen, was de laatste druppel die me motiveerde om met Ccrave te beginnen.

Heb je tips voor ontwerpers die geïnteresseerd zijn in het starten van een circulair businessmodel?

Circulariteit is complex en kent vele lagen. In ons laatste webinar hebben we de tien belangrijkste pijlers voor een succesvol circulair merk geïdentificeerd. Welke keuzes als ondernemer de juiste zijn, hangt af van de levensfase van het merk. Keuzes kunnen bovendien gemaakt worden op allerlei niveaus van de toeleveringsketen. Ga je aan de slag met de materiaalkeuzes? Hoe zit het met certificeringen? Heb je een budget voor tools waarmee je je LCA (Life Cycle Assessment) en impact kunt meten? Hoe zit het met de mogelijkheden op het gebied van logistiek? Overweeg je een inzamelingsprogramma om de cyclus te sluiten? Ga je voor een huurmodel? Het is beter om het stap voor stap te doen dan te ambitieus te zijn. Succesvolle circulaire innovatie begint altijd bij het DNA van het bedrijf en bij visionaire mensen.

In de mode is aantrekkelijkheid erg belangrijk. Kan circulaire mode voor de consument net zo aantrekkelijk of zelfs aantrekkelijker zijn?

Onderscheidend en aansprekend design is een game-changer als we willen dat lineaire consumenten overstappen op circulair producten. Decennia van onaantrekkelijke duurzame en gerecyclede producten hebben de perceptie van dit soort producten door consumenten ondermijnd. Er was niet genoeg stijlvol aanbod. Met de nieuwe generatie circulaire producten kunnen consumenten eindelijk overstappen op een aantrekkelijk alternatief.

Je kunt circulaire mode-items zo wenselijk maken als de consument wil door de marketingtechnieken van de oude, lineaire wereld toe te passen - een uniek merkverhaal, samenwerkingen met artiesten of andere merken, limited-edition drops - en daarbij rekening te houden met de circulaire pijlers. Maar alles begint altijd met een goed product en goed design.

Wat zijn enkele van de meest innovatieve of meest impactvolle circulaire initiatieven die aanwezig zijn op Ccrave?

Mijn persoonlijke favorieten zijn twee Belgische merken: Yuma Labs, dat 3D-geprinte circulaire zonnebrillen maakt, en Honest met zijn circulaire denim. Deze merken begrijpen wat het sluiten van de cirkel echt betekent: het inzamelen van afval als startpunt, transparantie over de positieve impact, samenwerkingen en bijzondere collecties, inspirerende end-of-lifecycle-programma's, een unieke merkidentiteit en een uniek verhaal, en mooi vormgegeven producten die opvallen.

Beeld: HNST Jeans

Wat denk je dat de volgende stap zal zijn voor duurzaamheid en duurzame mode??

We gaan een richting in waarin verschillende elementen moeten worden gecombineerd om duurzame mode succesvol te maken en ervoor te zorgen dat deze het nieuwe referentiepunt wordt: made-to-order en realtime productie, volledige transparantie met blockchain-traceerbaarheid, gebruik van innovatieve circulaire materialen, impactdata die consumenten kunnen gebruiken om geïnformeerde en bewuste keuzes te maken, en virtuele mode-innovaties.

Het Amsterdamse pop-upconcept van Ccrave is geopend van 24-27 maart en toont een mix van producten die afvalvrij zijn geproduceerd of van afval zijn gemaakt. Meer informatie is te vinden op de website van Ccrave.

Beeld: Vincent Van Dessel, oprichter van Ccrave

Dit artikel verscheen aanvankelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman.