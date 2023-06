Platform voor duurzame mode Cosh! breidt uit naar Duitsland dankzij overnames

Duitsland stond al wel op de lijst van landen om naar uit te breiden, maar dat dit zo snel zou gebeuren had Cosh!-oprichter Niki de Schryver ook niet verwacht. Twee onverwachte kansen kwamen op het pad van het platform voor duurzame mode en daarom breidt Cosh! deze zomer al uit naar Duitsland door middel van overnames, zo vertelt ze tegen FashionUnited.

Cosh! heeft namelijke Duitse platformen Green Fashion Tours Germany en Circular Economy Tours overgenomen. Duitsland kent meerdere lokale spelers die zich inzetten voor duurzaamheid - het is een van de redenen waarom De Schryver pas later dit jaar uit wilde breiden naar het land. Echter werd een bedrijf ter overname aangeboden en werd De Schryver massaal getagd in de oproep. Van het een kwam het ander, zullen we maar zeggen, en zo belandt Cosh! nu ook in Duitsland. Het is een verdere stap in de internationale expansie van het bedrijf. Het platform is al aanwezig in België, Nederland en Spanje. De lancering in Duitsland vindt op 13 juli plaats. “We zijn er warm ontvangen en het gaat toch sneller dan gedacht. Na de overnames moeten de ondernemers die zijn aangesloten bij de twee bedrijven besluiten of ze de overstap naar ons maken. Quasi elke ondernemer die COSH! spreekt, maakt de volledige overstap naar Cosh!”

Cosh! blaast vijf kaarsjes uit én vertrekt naar Duitsland

Naast de uitbreiding is er ook nog iets anders te vieren. Cosh! viert dit jaar de vijfde verjaardag. De basis van het bedrijf is altijd hetzelfde gebleven: ‘Consumenten gradueel naar duurzamere kleerkast keuzes begeleiden door alternatieven aan te bieden, die de consument gradueel leert handelen volgens de R-strategie’ Zo is op het platform van Cosh! een overzicht te vinden met holistische merkanalyses, die bespreken op welke facetten van duurzaamheid een merk al inzet en waar het nog aan de weg te timmeren heeft. Om dit luik te digitaliseren kreeg COSH! onder meer financiële steun van de Innovatieve trajecten van Stad Antwerpen.Daarnaast is er een overzicht van winkels die onder andere circulaire mode, resell, repair of rental aanbieden. Door middel van de merkenindex kunnen retailers ook inzicht krijgen in de duurzaamheid van hun eigen portfolio in de winkel.

Voor consumenten is het platform helemaal gratis te gebruiken. Retailers kunnen zich aansluiten door middel van een lidmaatschap. Het lidmaatschap kent drie segmenten: tweedehands winkels, lokale circulaire ondernemers en multimerkenboetieks. Bij de multimerkenboetieks is er het bijkomend voordeel dat per jaar één merk uit het portfolio dat nog niet eerder geanalyseerd werd, door de loep genomen wordt. Winkels kunnen hiervoor ook opteren om merken die voorwaartse (of achterwaartse) stappen gezet hebben te laten herscreenen door Cosh!

Cosh! ziet ook een rol in het combineren van informatie voor de consument. Zo wil het op termijn de informatie uit Digital Product Passports (DPP) in de screeningstool waardoor de beoordeling van merken nog gedetailleerder wordt. Dat er veel nieuwe wetgeving aankomt rondom DPP en de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) en daardoor duurzaamheid inzichtelijker wordt voor consumenten, betekent niet dat Cosh! geen rol meer te spelen heeft. “De benchmarks die worden gezet met de nieuwe wetgeving focussen zich op grote merken, terwijl de kleine, lokale craftsman hier buiten worden gelaten. Deze ambachtslieden zijn nog steeds op veel gebieden veel duurzamer, maar krijgen geen benchmark. Daarom geloof ik dat we altijd een plek hebben met het platform om ook kleine upcycling merken of creatieve ambachtslieden die enkel op maat maken, maar ook upcyclen onder de aandacht van de consument te brengen.” vertelt De Schryver.