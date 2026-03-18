Plus tien procent: wordt de VS toch weer de motor van de luxe-industrie?

Na meerdere kwartalen van stagnatie in de wereldwijde luxe-industrie, wijzen de laatste prognoses voor 2026 op een significante ommekeer.

In het ‘HSBC Report: Luxury Set to Rebound in 2026’ voorspelt de in Londen gevestigde multinationale bank dit jaar een omzetgroei van ongeveer zeven procent voor luxeproducten. Dit wordt gedreven door een heropleving van de consumptie in verschillende belangrijke regio's. In de Verenigde Staten – een van de belangrijkste motoren van dit herstel – verwacht HSBC een groei van bijna tien procent in 2026. Dit niveau is aanzienlijk hoger dan in de afgelopen twee jaar en kan de hele sector een impuls geven.

Dit cijfer illustreert een verwacht herstel van de vraag in het hogere segment in een van de sterkste luxemarkten, ondanks een nog wisselvallig economisch klimaat. Deze Amerikaanse dynamiek is bepalend voor de prestaties van de grote Europese modehuizen. Een aanzienlijk deel van hun omzet is afhankelijk van welgestelde consumenten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Een herstel na een deels ‘zelfopgelegde’ vertraging

De analyse van HSBC werpt een kritisch licht op de recente moeilijkheden in de sector. Volgens de bank is de vertraging sinds 2024 niet alleen te wijten aan de macro-economische context, maar ook aan interne factoren. Verschillende merken voerden agressieve prijsverhogingen door zonder hun aanbod voldoende te vernieuwen. Hierdoor ontstond een kloof tussen de gepercipieerde waarde en de prijs.

Dit fenomeen, soms ‘greedflation’ genoemd, drukte de vraag. Daarbij komen nog een zekere creatieve vermoeidheid en frequente wisselingen in de artistieke leiding bij diverse grote modehuizen. Volgens HSBC keert de cyclus nu, met een normalisering van de prijzen en een hernieuwde productinnovatie.

Een verwacht, maar ongelijk herstel per regio

Deze positieve voorspelling moet echter genuanceerd worden. Adviesbureau Bain & Company schat, in samenwerking met Altagamma, dat de wereldwijde markt voor persoonlijke luxegoederen in 2026 een groei tussen de drie en vijf procent zal kennen. Dit volgt op een jaar 2025 dat gekenmerkt werd door een vertraging of zelfs een lichte krimp, afhankelijk van de markt.

In detail verwacht HSBC een groei van ongeveer acht procent in China, een teken van geleidelijke stabilisatie van de markt. Europa zal naar verwachting een bescheidener groei laten zien, voornamelijk ondersteund door het herstel van het internationale toerisme.

Deze elementen bevestigen dat het herstel van de luxesector niet uniform zal zijn. Het zal grotendeels gedragen worden door de Verenigde Staten, terwijl andere regio's in een gematigder tempo zullen groeien.

Groei gedreven door volumes, een teken van een gezondere markt

Een andere belangrijke les: de verwachte groei in 2026 zal meer door volumes dan door prijsstijgingen worden gedreven. Na meerdere jaren van aanhoudende tariefverhogingen lijken merken terug te keren naar een meer evenwichtige strategie.

Deze verandering kan worden gezien als een positief signaal. Het duidt op een robuustere vraag die minder afhankelijk is van prijsstijgingen. In de Verenigde Staten versterkt de goede prestatie van de financiële markten dit momentum. Het welvaartseffect is volop aanwezig, wat de meest vermogende consumenten aanzet tot hogere uitgaven in de luxesector.

Aanhoudende risico's ondanks positieve signalen

Ondanks deze bemoedigende vooruitzichten blijven er onzekerheden bestaan. Bain benadrukt dat de prijsstijgingen uit het verleden sporen hebben nagelaten, vooral bij de aspirant-klanten. Een deel van hen heeft zich tijdelijk van de sector afgekeerd.

Bovendien is de loyaliteit van consumenten aan de luxesector in 2025 gekrompen. Dit dwingt merken om hun strategie te heroverwegen om deze klanten terug te winnen. McKinsey wijst op een polarisatie van de markt. Segmenten zoals juwelen en hoogwaardige accessoires blijven goed presteren, maar de prêt-à-porter-sector blijft kwetsbaar voor economische schommelingen.

Implicaties voor Frankrijk en de grote Europese modehuizen

Voor Frankrijk en Europa bieden deze vooruitzichten een kans. Concerns als LVMH, Hermès of Kering, die sterk afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt, kunnen direct profiteren van deze dynamiek.

In deze context fungeert een groei van bijna tien procent in de Verenigde Staten als een vroege indicator voor de gezondheid van de sector. Het voedt de verwachtingen van investeerders en kan de waardering van de grote luxemerken ondersteunen, in een markt die historisch gevoelig is voor vraagvooruitzichten.