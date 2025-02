Plus van 15 procent bij Hermès in boekjaar 2024

Parijs, 14 februari 2025 – Hermès bevestigt zijn leidende positie in de luxe-industrie met indrukwekkende jaarresultaten voor 2024. In een onzekere economische en geopolitieke context noteert de groep een tweecijferige groei van zowel de omzet als de winstgevendheid, waarmee de relevantie van het ambachtelijke en exclusieve model wordt bevestigd.

Solide financiële resultaten

De geconsolideerde omzet van Hermès bedraagt 15,2 miljard euro, een stijging van 15 procent bij constante wisselkoersen en 13 procent bij huidige wisselkoersen ten opzichte van 2023. Deze dynamiek is gebaseerd op de kracht van de historische métier van het huis en een langetermijnstrategie voor ontwikkeling. Het terugkerend bedrijfsresultaat bereikt 6,2 miljard euro, oftewel 40,5 procent van de omzet, een groei van 9 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De nettowinst van de groep bedraagt 4,6 miljard euro, een stijging van 7 procent, wat neerkomt op 30,3 procent van de omzet.

Groei gedragen door alle regio's

Hermès zet zijn internationale expansie voort door zijn distributienetwerk te versterken en te vertrouwen op een loyaal klantenbestand. Deze dynamiek vertaalt zich in een solide groei in alle regio's waar het huis gevestigd is.

In Azië (exclusief Japan)

In Azië (exclusief Japan) steeg de omzet met 7 procent over het jaar, met een aanzienlijke versnelling in het vierde kwartaal (plus 9 ), ondanks een daling van het winkelbezoek in Groot-China. Deze dynamiek werd gedreven door de opening en renovatie van verschillende winkels, met name in Peking en Shenzhen, waardoor de aanwezigheid van het huis in deze strategische markt werd versterkt. Na een groei van 10 procent in het eerste halfjaar vertraagde de activiteit licht voordat deze eind van het jaar weer aantrok.

Japan

Japan laat een opmerkelijke groei van 23 procent zien, gedreven door een bijzonder loyaal lokaal klantenbestand. De opening van nieuwe winkels in Tokio, met name in Ginza en Azabudai Hills, speelde een sleutelrol in deze dynamiek. Ten opzichte van de resultaten van het eerste halfjaar van 2024, waar de groei al 22 procent bedroeg, blijft de trend op een hoog niveau.

Amerika

In Amerika noteert Hermès een omzetstijging van 15 procent, gedreven door de robuustheid van de Amerikaanse markt. De strategische renovatie van verschillende boutiques, met name in Atlanta en Princeton, heeft deze groei ondersteund. Deze vooruitgang markeert een versnelling ten opzichte van de 13 procent die in het eerste halfjaar van 2024 werd geregistreerd.

Europa (exclusief Frankrijk)

Europa (exclusief Frankrijk) kent een groei van 19 procent, ondersteund door zowel een sterke lokale vraag als een toestroom van toeristen. De opening van nieuwe boutiques in Lille en Napels heeft bijgedragen aan deze expansie. Deze dynamiek intensiveert ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024, waar de stijging 18% bedroeg.

Frankrijk

In Frankrijk stijgt de omzet met 13 procent, wat de solide vraag, zowel lokaal als toeristisch, bevestigt. Deze groei werd bevorderd door de heropening van de winkel in Nantes en de opening van een nieuwe boutique in Lille. De groei is echter iets lager dan die van het eerste halfjaar van 2024, die 15 procent bedroeg, hoewel de trend positief blijft.

Kleding en Accessoires

De collecties Kleding en Accessoires noteren een groei van 15 procent, dankzij het succes van de prêt-à-porter en schoenen, die creativiteit en ambachtelijk vakmanschap combineren. De groei blijft stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024, waar deze ook 15 procent bedroeg.

Zijde en Textiel

Het segment Zijde en Textiel laat een stijging van 4 procent zien, een duidelijke verbetering na een gematigder eerste halfjaar (plus 1 procent). Deze versnelling getuigt van een hernieuwde interesse voor deze productcategorie.

Horlogerie

Als enige segment in mineur noteert Horlogerie een daling van 4 procent, in een moeilijkere context voor deze productcategorie. Deze trend bevestigt de terugval die in het eerste halfjaar werd waargenomen, waar de activiteit al stagneerde.

Een duurzaam en betrokken model

Hermès blijft investeren in duurzame ontwikkeling en de versterking van zijn personeelsbestand. In 2024 heeft de groep 2.300 nieuwe medewerkers aangeworven, waarvan 1.300 in Frankrijk, waardoor het totale personeelsbestand op meer dan 25.000 mensen komt.

In het kader van het sociaal beleid wordt begin 2025 een premie van 4.500 euro uitgekeerd aan alle medewerkers van de groep. Hermès heeft ook zijn acties ter bevordering van diversiteit en inclusie versterkt, met een percentage directe arbeidsparticipatie van 7,12 procent voor mensen met een beperking.

Op milieugebied boekt de groep aanzienlijke vooruitgang:

Vermindering van de Scope 1 en 2 emissies met 63,7% sinds 2018,

Vermindering van de Scope 3 emissies met 50,5% in intensiteit,

Prijzen en onderscheidingen, waaronder de Grand Prix des Transparency Awards en de opname in de "A-List" van het CDP.

Dividend en vooruitzichten 2025

De Raad van Commissarissen zal tijdens de Algemene Vergadering van 30 april 2025 een dividend van 16,00 euro per aandeel voorstellen, inclusief een buitengewoon dividend van 10,00 euro.

Ondanks de economische en geopolitieke onzekerheden begint Hermès 2025 vol vertrouwen, gesteund door de soliditeit van zijn ambachtelijke model, zijn exclusieve netwerk en de creativiteit van zijn collecties. Het thema van het jaar 2025, "Le dessin sous toutes ses coutures" (vrij vertaald: "De tekening in al zijn facetten"), belichaamt het DNA van Hermès en belooft mooie inspiratie voor de komende maanden.

Volgende financiële afspraken:

17 april 2025: Publicatie van de omzetcijfers van K1 2025

30 april 2025: Algemene vergadering van aandeelhouders

30 juli 2025: Publicatie van de resultaten van H1 2025

Hermès sluit een uitzonderlijk jaar 2024 af, gekenmerkt door een aanhoudende groei, een hoge winstgevendheid en een versterkte sociale en milieu-engagement. Trouw aan zijn model blijft de groep zijn succes bouwen op ambachtelijke excellentie, innovatie en een langetermijnvisie.