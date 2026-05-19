Politie waarschuwt voor namaaksites via Meta-advertenties: Bever-klanten gedupeerd

Oplichters maken op grote schaal misbruik van Facebook en Instagram om consumenten naar professionele nepwebwinkels te lokken. Dat meldt het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) aan de NOS.

Sinds juni 2025 heeft de politie 535 van zulke websites ontmaskerd, waarvan ruim de helft actief adverteerde via platformen van Meta. Die posts komen duizenden keren voorbij en treffen loyale klanten van bekende retailers. Onder de gedupeerden bevindt zich onder andere outdoor-keten Bever. Zowel de merknaam als het consumentenvertrouwen loopt daarmee schade op.

Oplichters kopiëren de lay-out en productafbeeldingen van winkelketens en kopen vervolgens advertentieruimte in op sociale media. Uit data blijkt dat de malafide advertenties voor de valse Bever-site in maart ruim een week lang online stonden, voordat ze offline gehaald konden worden. De politie oefent druk uit op Meta om strenger aan de poort te controleren.

"Jammer genoeg zien we deze advertenties steeds vaker", laat een woordvoerder van Bever weten. Het gevolg is dat consumenten authentieke advertenties ook niet meer vertrouwen. "Men weet niet meer wat wel of niet te geloven."

Bever heeft werknemers aangesteld om de advertenties zo snel mogelijk uit de lucht te halen, gedupeerde klanten te helpen en klanten te waarschuwen. "We plaatsen regelmatig stories op al onze kanalen met een waarschuwing over nepadvertenties."

"Gelukkig zijn veel van onze klanten alert en krijgen we berichten van mensen die toch even checken of de websites echt zijn. Daardoor kunnen we sneller ingrijpen."