Politie waarschuwt voor neppe Four Amsterdam webshop

Cybercriminelen doen zich voor als het populaire kledingmerk Four Amsterdam, zo meldt Avrotros in een nieuwsbericht. Het gaat om de website ‘fouramterdam'[punt nl, red.]’, waarin een spelfout is gemaakt in de naam van het merk.

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie heeft onderzoek gedaan naar deze webshop. Uit dit onderzoek blijkt dat de site niet voldoet aan wettelijke verplichtingen. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een Kamer van Koophandel-nummer en wordt er geen btw-nummer vermeld.

Four Amsterdam verkoopt sinds 2012 mannenmode. De echte website van het merk wordt ‘fouramsterdam’ geschreven, zonder de spelfout. De fysieke winkel van het merk is gelegen aan de Van Baerlestraat, om de hoek van de populatie PC Hooftstraat in Amsterdam-Zuid. Het assortiment bestaat uit eigen items, aangevuld met producten van streetwear en luxe merken.

De valse webshop is inmiddels toegevoegd aan de zwarte lijst van malafide handelspartijen van het LMIO. Daarnaast meldt Avrotros dat er aangifte is gedaan bij de politie met het verzoek om strafrechtelijke vervolging. Uit de aangiftes blijkt namelijk dat slachtoffers de producten na betaling niet hebben ontvangen.