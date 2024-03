Polyester recycling: H&M Group lanceert bedrijf voor textile-to-textile recycling

De textielrecycling industrie krijgt er een nieuwe speler bij. De H&M Group lanceert in samenwerking met Vargas Holding een nieuw bedrijf onder de naam Syre. Syre richt zich op het recycling van textiel tot textiel met een specifieke focus op polyester, zo is te lezen in een persbericht.

Het doel van het bedrijf is om het recyclen van polyester tot polyester in snel tempo op te schalen. Daarbij hoopt het bedrijf het gebruik van nieuw polyester en het gebruik van bottle-to-textile recycling te ontmoedigen. Recycled polyester wordt nu namelijk nog vaak gemaakt van plastic flessen, terwijl de flessenindustrie een circulair systeem heeft omdat flessen opnieuw gerecycled kunnen worden.

Polyester wél recyclen van textiel tot textiel: H&M Group lanceert nieuw bedrijf

Syre bouwt op dit moment aan een productielocatie in de Verenigde Staten. Deze locatie moet in 2024 nog operationeel zijn. Het gerecyclede polyester dat bij Syre gemaakt wordt, moet op het gebied van kwaliteit even hoogwaardig zijn als nieuw polyester. Binnen tien jaar tijd moeten er twaalf productielocaties van Syre zijn verspreid over de wereld.

“Syre markeert het begin van de grote textielverschuiving. Wij zien een wereld voor ons waarin elke textielvezel een nieuwe dag krijgt. Door echte textiel-naar-textiel recycling op grote schaal te implementeren, willen we de overgang van een lineaire naar een circulaire waardeketen stimuleren door textielafval steeds opnieuw te gebruiken”, aldus Dennis Nobelius, CEO van Syre, in het persbericht.

H&M Group geeft aan dat het de komende zeven jaar een hoeveelheid van gerecycled polyester ter waarde van 600 miljoen Amerikaanse dollar zal afnemen van Syre. Het nieuwe vezelbedrijf wordt daarnaast ook nog ondersteund door TPG Rise Climate dat functioneert als founding investor.

Gerecycled polyester: H&M Group wil af van PET-flessen als bronmateriaal

Gerecycled polyester ligt al langer onder een vergrootglas, maar de aandacht hiervoor wordt de afgelopen tijd steeds groter. Veel van het gerecycled polyester dat gebruikt wordt in de mode-industrie is afkomstig van (ingezamelde) PET-flessen. Waar PET-flessen keer op keer gerecycled kunnen worden, kan gerecycled polyester met de huidige technieken vaak nog niet. Dit betekent dat gerecycled polyester na gebruik alleen nog gedowncycled kan worden.