Populariteit Miu Miu en Prada doet omzet Prada Group stijgen met 22 procent

Prada S.p.A. heeft in het eerste kwartaal een omzetstijging van 22 procent genoteerd, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Door de stijging kwam de omzet neer op 1,06 miljard euro.

De groep geeft aan dat de populariteit van Miu Miu en Prada bijdraagt aan de flinke stijging, maar ook het herstel in de Asia Pacific draagt bij aan de grote stijging. Vooral China herstelde goed waar het eerder nog last had van de impact van de corona-pandemie. Voor veel luxemerken is China een belangrijke afzetmarkt en voelden dan ook eerder een grote impact van de winkelsluitingen en lockdowns in het gebied.

Asia Pacific toont zich dan ook als de grootste afzetmarkt voor Prada S.p.A., met een omzet van 360 miljoen euro in het eerste kwartaal. De grootste procentuele stijging is te vinden in Japan waar de omzet met 44 procent steeg naar 113 miljoen euro. Europa volgt op de tweede plaats met 259 miljoen euro en een plus van 26 procent. Geheel Amerika was goed voor een omzet van 174 miljoen euro en een toename van 10 procent. Last but not least is er het Midden-Oosten waar de omzet 47 miljoen euro bedroeg en de stijging 20 procent.