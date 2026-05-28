Portugese textielexport vindt nieuw leven buiten Europa

De Portugese textiel- en kledingexport sluit het eerste kwartaal van 2026 af met een gematigde maar significante groei. Deze vooruitgang komt te midden van een uitdagende omgeving. Een daling in verschillende Europese markten wordt gecompenseerd door groei in bestemmingen buiten de EU.

Tussen januari en maart bereikte de internationale verkoop van de sector 1,44 miljard euro. Dit is een stijging van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) van Portugal.

Ondanks een daling in deze periode blijft Spanje de belangrijkste afnemer van Portugees textiel.

Begin dit jaar wordt ook het groeiende belang van categorieën met een hogere toegevoegde waarde binnen de Portugese exportmix bevestigd. Breigoed is opnieuw koploper in de internationale verkoop met 566,5 miljoen euro, een groei van 3,1 procent. Tegelijkertijd stijgt de verkoop van niet-gebreide kleding met 5,6 procent naar 274,7 miljoen euro.

Meer technische segmenten winnen ook aan belang. Geïmpregneerde stoffen en gespecialiseerd textiel voor industriële toepassingen groeien met 10,5 procent in het kwartaal. Tapijten en vloerbedekking noteren een van de grootste stijgingen van de periode, met een toename van 15,7 procent.

Omgekeerd worden verschillende grondstoffen en halffabricaten beïnvloed door de aanpassing van de internationale vraag. De export van synthetische en kunstmatige vezels daalt met dertig procent.

De Europese Unie is nog steeds goed voor het merendeel van de Portugese export, hoewel de verkoop binnen het blok met 0,6 procent daalt tot 1,05 miljard euro. Spanje blijft de belangrijkste handelsbestemming met aankopen ter waarde van 321 miljoen euro, ondanks een daling van 5,6 procent. Frankrijk wint terrein met een groei van bijna vier procent, terwijl Duitsland zijn import met 7,7 procent vermindert.

Buiten Europa verstevigen de Verenigde Staten hun positie als de vierde grootste markt voor Portugal na een toename van hun aankopen met 6,6 procent. Nederland valt ook op, met een groei van 14 procent.

Canada valt op als een van de meest dynamische bestemmingen. De Portugese export naar dat land stijgt met 21 procent tot 31 miljoen euro, voornamelijk gedreven door breigoed, kleding en huishoudtextiel. De groei in markten als Polen, Vietnam en Singapore weerspiegelt ook de geografische diversificatiestrategie. De Portugese sector heeft deze strategie de afgelopen jaren versneld om de afhankelijkheid van West-Europa te verminderen.