Poshmark neemt sneakerauthenticatieplatform Suede One over

Poshmark, een Amerikaanse marktplaats voor tweedehands mode, heeft het sneaker authenticatieplatform Suede One gekocht voor een niet nader genoemd bedrag. Het is de eerste overname door Poshmark terwijl het zich blijft vestigen als een van de belangrijkste spelers in de ontluikende wederverkoopmarkt.

"We zijn gefocust op het doen van strategische investeringen die de groei van ons bedrijf verder stimuleren, kopers de beste ervaring bieden en van onze marktplaats de nummer één en meest vertrouwde bestemming voor verkopers maken", zegt Poshmark CEO en oprichter Manish Chandra in een persbericht.

Poshmark zei dat de virtuele authenticatie mogelijkheden van Suede One een aanvulling zullen zijn op haar eigen Posh Protect en Posh Authenticate functies. De overname zal het mogelijk maken om de diensten uit te breiden en te schalen om kopers en verkopers te ondersteunen bij meer transacties en om virtuele authenticatie aan te bieden voor sneakers in meerdere prijsklassen. Het zei dat er ook de mogelijkheid is om het uit te breiden naar andere categorieën in de toekomst.

De markt voor gewilde sneakers met een beperkte oplage is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar dat geldt ook voor het probleem van vervalsingen, die een doorn in het oog zijn geworden van wereldwijde doorverkoopplatforms.

Een van de bedrijven die dat probleem aanpakken is Suede One, dat machinaal leren, computervisie en deskundige menselijke beoordeling combineert om sneakers virtueel te authenticeren.

Het bedrijf zegt dat voor populaire sneakers zoals Jordan 1's en Yeezy 350's, zijn technologie het leeuwendeel van de inzendingen automatisch kan verifiëren met een nauwkeurigheid van meer dan 99 procent, gebaseerd op interne tests.

Voor andere sneakers worden menselijke experts ingezet om de inzendingen te beoordelen met behulp van de eigen authenticatietool van het bedrijf.

"We hebben dit bedrijf gebouwd om een belangrijke uitdaging voor de wederverkopersgemeenschap op te lossen - het creëren van technologie die hen beschermt tegen fraude en zorgt voor een snelle, nauwkeurige authenticatie waar ze op kunnen vertrouwen," zei Suede One CEO Matt Forloine in het persbericht.

"Poshmark en Suede One delen dezelfde waarden van vertrouwen en focus op de gemeenschap, en door onze krachten te bundelen zullen we in staat zijn om onze technologie te bevorderen en deze diensten te schalen naar meer producten en categorieën en ten goede te laten komen aan zo veel mogelijk mensen."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.