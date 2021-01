PostNL bezorgde recordaantal pakketten in 2020

PostNL heeft in 2020 een recordaantal pakketten bezorgd: 337 miljoen pakketten. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Van deze pakketten zijn er naar schatting ongeveer 25 miljoen eenmalig, zo denkt PostNL. De stijging wordt vooral toegewezen aan de pandemie en coronamaatregelen, waardoor veel winkels moesten sluiten. De verwachte totale omzet over 2020 bedraagt 3.250 miljoen euro. Het postbedrijf verwacht over geheel 2020 een winst van 240 miljoen euro.

Het postbedrijf geeft echter wel aan te verwachten dat het effect van de coronacrisis geleidelijk zal dalen in 2021. Daarnaast verwacht PostNL een verder toenemende vrije kasstroom en een genormaliseerd totaalresultaat dat vergelijkbaar is met dat over 2020.

Herna Verhagen, CEO van PostNL, reageert in het persbericht positief op het nieuws: “Onze resultaten waren het gevolg van zeer sterke bedrijfsprestaties bij zowel Pakketten als Mail in Nederland. Deze uitzonderlijke resultaten verdienen een uitzonderlijke erkenning. Na de sterke resultaten van het vierde kwartaal verhogen we de resultaatuitkering voor onze mensen. En we belonen ook de mensen die in dienst zijn bij onze sorteer- en bezorgpartners van Pakketten in Nederland met een extra betaling. Daarnaast maakt de verbetering van onze financiële positie het mogelijk om over 2020 weer dividend uit te keren, zoals eerder al was aangekondigd.”

