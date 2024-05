PostNL bezorgt meer pakketten in eerste kwartaal, maar omzet daalt

PostNL ziet de omzet in het eerste kwartaal van 2024 dalen, maar het volume van pakketten zit weer in de lift. Zowel het binnen- als het buitenlandse volume groeit, zo blijkt uit een kwartaalupdate van het Nederlandse postbedrijf.

De omzet van PostNL bedraagt 765 miljoen euro in de eerste maanden van 2024. Daarbij haalt de pakket-divisie de meeste omzet binnen: 555 miljoen euro. Het pakketvolume groeit met 4,6 procent, die vooral te danken is aan het groeiende aantal internationale klanten. PostNL ziet de grootste groei in Azië, daar noteert het een plus van 25 procent. Hoewel het pakketvolume stijgt met 4,6 procent, blijft de omzet wel achter. Een jaar eerder eindigde PostNL op 561 miljoen euro met zijn pakketten.

De winst voor rente en belastingen (ebit) verkleinde in de pakketsegment door onder andere gestegen loonkosten. De genormaliseerde ebit van het postbedrijf komt nu neer op 2 miljoen euro, terwijl het een jaar eerder nog 5 miljoen euro noteerde. Het totale bedrijfsresultaat, dat alle inkomstenbronnen bevat, duikt in de min. PostNL schrijft een verlies van 21 miljoen euro op. In dezelfde periode een jaar eerder schreef het nog 7 miljoen euro in zwarte cijfers. Het totaalresultaat bedraagt een verlies van 17 miljoen euro.

Vooruitkijkend op het huidige jaar verwacht PostNL voor de binnenlandse pakket-divisie een volumegroei tussen de 2 en 4 procent. Internationaal verwacht het postbedrijf met 7 tot 10 procent te groeien.

De mail-divisie bracht PostNL dit kwartaal geen positieve resultaten. Het zorgt ervoor dat het postbedrijf maatregelen neemt. Zo is het van plan om de postdienstregeling aan te passen en de prijs van postzegels te verhogen naar 1,14 euro per 1 juli. PostNL wil in de toekomst post bezorgen binnen twee dagen in plaats van binnen vierentwintig uur. In de loop van de tijd wordt dat binnen drie dagen. Het zou volgens PostNL passen bij de behoeften van zijn klanten en de consument. Om deze maatregel te laten gelden is een aanpassing van de wet nodig, die het ministerie van Economische Zaken al in gang heeft gezet. Het is goed om te weten dat het hierbij gaat om mails in Nederland. De maatregel heeft dus geen invloed op pakketten, maar of deze maatregel later wordt uitgebreid is nog niet bekend.