PostNL bezorgt minder pakketten, vooral afname uit Aziatische webwinkels

In de eerste helft van 2026 bezorgde PostNL flink minder pakketten dan een jaar eerder. Vooral het aantal pakketten van Aziatische webshops nam sterk af. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het post- en pakketbedrijf.

Het aantal internationale pakketten daalde met bijna vijftien procent. Volgens PostNL komt dit vooral door nieuwe Europese regels voor e-commerce zendingen van buiten de Europese Unie. Zo geldt bijvoorbeeld sinds 1 juli 2026 een invoerheffing van drie euro per product of productgroep voor kleine zendingen van buiten de EU. Daardoor zijn vooral pakketten uit China duurder geworden.

Ook in Nederland werden minder pakketten verstuurd: het aantal daalde met 4,2 procent. PostNL zegt dat deze daling komt door een zwakke groei van de pakketmarkt en doordat het bedrijf een klein deel van zijn marktaandeel heeft verloren.

Zes miljoen euro verlies

Hoewel er minder pakketten werden verstuurd, viel de omzetdaling mee. De omzet kwam uit op 937 miljoen euro, tegenover 961 miljoen euro een jaar eerder. Dit komt doordat de gemiddelde opbrengst per pakket met vijf procent steeg. Volgens PostNL is het niet langer de bedoeling om zoveel mogelijk pakketvolume binnen te halen. Het bedrijf kiest liever voor minder pakketten tegen een betere prijs.

Sinds juli bezorgt PostNL gewone post binnen maximaal twee dagen in plaats van de volgende dag. Volgens het bedrijf is deze verandering nodig, omdat het aantal poststukken blijft dalen.