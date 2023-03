PostNL en Bol.com testen retourneren van verpakkingen

Zijn consumenten bereid om verpakkingen te retourneren? Op die vraag zoeken PostNL en Bol.com een antwoord. De twee bedrijven onderzoeken of consumenten een extra stap willen nemen om duurzaam te zijn, zo vertellen Marieke van der Heijden (Bol.com) en Suzanne Debrichy (PostNL) tijdens de Webwinkel Vakdagen, volgens Twinkle.

“Het resultaat is positief, maar er valt nog veel te verbeteren”, klinkt het tijdens de e-commerce beurs. Het initiatief werkt als volgt: Wanneer een consument een pakket binnenkrijgt, vindt men een flyer in de verpakking waarop stapsgewijs staat beschreven hoe men de verpakking terug kan sturen. Bovendien is de informatie terug te vinden op de betreffende landingspagina, schrijft Twinkle.

Consumenten kunnen verpakkingen wegbrengen naar een PostNL-pakketpunt of inleveren bij de Albert Heijn. Daarnaast kan men kleine verpakkingen via de brievenbus retourneren en kan men de verpakking meegeven aan de pakketbezorger. Bij het laatstgenoemde wordt ook de mogelijkheid voor het gratis ophalen onderzocht, waar een speciale dienst voor is opgezet.

Retourgezonden verpakkingen worden verzameld op een centraal punt, waarna Bol.com de verantwoordelijkheid heeft over het cleaningproces, schrijft Twinkle. Het is uiteindelijk de bedoeling dat een verpakking binnen drie maanden minimaal drie keer wordt hergebruikt. Wanneer PostNL en Bol.com het initiatief definitief uitrollen, is nog niet bekend.