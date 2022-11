PostNL gaat 20 miljoen euro in de min in derde kwartaal

Post- en pakketbezorger PostNL is in het derde kwartaal in de min geschoten. Het bedrijf noteert een genormaliseerd ebit (winst voor rente en belastingen) van min 20 miljoen euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Naast het negatieve resultaat nam ook de omzet van het bedrijf af met 3 procent. De omzet kwam daardoor neer op 709 miljoen euro. Twee weken geleden gaf PostNL al een winstwaarschuwing vanwege de tragere volumeontwikkeling in pakketten. Het totaalniveau van pakketten daalde in het derde kwartaal met 1,1 procent door dalende internationale activiteiten. De binnenlandse volumegroei steeg nog wel met 1 procent. “De hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen zetten de consumentenbestedingen en de e-commerce groeiverwachtingen onder druk en hebben een aanzienlijke impact op het kostenniveau,” aldus het bericht van PostNL.

“De macro-economische omgeving is verslechterd en veroorzaakt meer tegenwind. Het ongekend hoge niveau van de inflatie zet de arbeidskosten verder onder druk. In combinatie met het lage consumentenvertrouwen leidt dit tot een duidelijk effect op de bestedingen van de consument,” aldus Herna Verhagen, CEO van PostNL, in de update. “Fysieke winkels en webshops geven nu aan dat de voorraden groeien. We verwachten dat deze tegenwind ook de komende kwartalen voort blijft duren, wat leidt tot aanhoudende onzekerheid.”