PostNL geeft winstwaarschuwing af: ‘Veel gekocht bij Chinese webshops’

PostNL heeft tijdens de belangrijkste maanden van vorig jaar minder pakketten bezorgd dan het bedrijf had verwacht. Ook bestelden Nederlanders veel bij grote Chinese webshops. Pakketjes uit China brengen niet veel op voor PostNL. Daarom meldt het postbedrijf vrijdag haar verwachtingen voor de operationele winst over 2023 naar beneden bij te stellen.

De feestdagen zijn voor PostNL belangrijk, omdat mensen extra veel kopen. Maar afgelopen feestdagen viel dat wat tegen. Wel had het bedrijf al geld ingezet voor een maximale bezorgcapaciteit.

Ook bestelden Nederlanders minder artikelen in eigen land. Het land van herkomst van veel pakketjes was China - tevens het land waar de budgetvriendelijke e-tailers Shein, Temu en AliExpress zich bevinden. Dit is nadelig geweest voor PostNL, omdat het bedrijf minder verdient aan de bezorging van Chinese pakketjes. Verder heeft het bedrijf last van een hoog ziekteverzuim.

Door die hogere kosten en lagere opbrengsten komt de winst voor belastingen waarschijnlijk uit op 92 miljoen euro. Eerder ging PostNL uit van een bedrag van ruim 100 miljoen.

De cijfers in de winstwaarschuwing zijn voorlopig. Op 26 februari maakt het Nederlandse post- en pakketbedrijf de definitieve resultaten bekend.