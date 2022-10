PostNL geeft winstwaarschuwing, tragere volumeontwikkeling bij pakketten

Bezorger PostNL schroeft de verwachting voor het gehele boekjaar naar beneden, zo blijkt uit een update van het bedrijf. Sinds de laatste financiële update van het bedrijf zijn de wereldwijde macro-economische omstandigheden namelijk zo veranderd dat het bedrijf zich genoodzaakt ziet de verwachting aan te passen.

PostNL geeft aan dat vanwege deze verslechterde omstandigheden en de aanhoudende onzekerheid ‘het niet langer realistisch is om te veronderstellen dat de eerdere verwachting voor het genormaliseerde EBIT en de vrije kasstroom in 2022 gehaald wordt’. Het EBIT is de operationele winst van het bedrijf.

Hoewel PostNL pas op 7 november de definitieve cijfers over het derde kwartaal bekend maakt, publiceert het vandaag wel de voorlopige cijfers. Zo is er een volumedaling van 1,1 procent van pakketten in het derde kwartaal. De omzet van het bedrijf komt naar verwachting neer op 709 miljoen euro en het genormaliseerde EBIT op een verlies van 20 miljoen euro in het derde kwartaal. PostNL geeft aan dat er een tragere volumegroei in de pakkettenmarkt te zien is dan eerder werd verwacht. Daarbij is er de aanhoudende inflatiedruk met bijbehorende hogere kosten voor brandstof en lonen. Desondanks verwacht het bedrijf dat het vierde kwartaal het sterkste kwartaal van het boekjaar blijft. Naar verwachting zal het volume van pakketten in 2022 gelijk zijn aan het niveau van 2021.

PostNL geeft aan ‘al het nodige’ te doen om de impact van de kostenstijging en de tragere volumeontwikkelingen te mitigeren.